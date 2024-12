Biathlon, Ingrid Tandrevold costretta a fermarsi in pista per un attacco di tachicardia

Secondo quanto riportato da ski-nordique.net, come accaduto nella short individual di mercoledì scorso, anche nella sprint di ieri a Kontiolahti, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold si è dovuta fermare temporaneamente a metà gara accusando tachicardia.

Già nella 12.5 km short individual femminile la norvegese si era dovuta fermare per circa mezzo minuto per far abbassare la frequenza cardiaca: secondo quanto dichiarato dalla stessa atleta norvegese, si tratta di una tachicardia che la colpisce regolarmente, soprattutto dopo la serie di tiro a terra.

Non si tratta di un qualcosa che preoccupa la norvegese, la quale, d’accordo con i medici ha comunque scelto di gareggiare dopo l’episodio accusato durante la short individual, ma si è dovuta fermare dopo la sessione di tiro a terra anche nella sprint, con uno stop di circa trenta secondi per abbassare i battiti.

La norvegese ha affermato a NRK: “E’ successa la stessa cosa dell’ultima volta, ho disturbi del ritmo cardiaco quando sparo in posizione prona. Ho una frequenza cardiaca molto alta e devo prendermi un po’ di tempo per calmarmi dopo la serie. Oggi ero molto vicina a rinunciare, ero piuttosto nervosa perché avevo paura che accadesse di nuovo. Anche se so che non è nulla di pericoloso, so che è qualcosa che rovina la mia competizione“.