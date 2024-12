Biathlon, Ilaria Scattolo vince in IBU Cup e si candida per un posto in Coppa del Mondo

Prosegue la lunga marcia di avvicinamento verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con l’Italia che ha ancora a disposizione poco più di un anno per presentarsi al via della rassegna a cinque cerchi casalinga nelle migliori condizioni possibili. Focalizzandoci sul biathlon femminile, sono tante le possibili candidate per un posto in squadra (ed in staffetta) alle spalle delle intoccabili Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.

Nell’ultimo biennio si sono affacciate in Coppa del Mondo diverse giovani promettenti come Rebecca Passler, Hannah Auchentaller e le sorelle Martina e Beatrice Trabucchi, con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio importante in una Nazionale che può comunque contare anche su un paio di seconde linee con maggiore esperienza nel circuito maggiore come Samuela Comola e Michela Carrara.

Nessuna di loro sin qui ha dimostrato di poter raggiungere i picchi di rendimento delle big, quindi in realtà ci sarebbe ancora il tempo per degli eventuali inserimenti in extremis dal “piano di sotto” in vista della stagione olimpica. Quest’oggi, nella Sprint di IBU Cup a Obertilliach, Ilaria Scattolo ha dato un segnale importante conquistando la prima vittoria della carriera nel circuito cadetto.

La ventenne di Forni Avoltri, dopo aver raccolto discreti risultati nelle categorie giovanili, ha cambiato passo quest’estate effettuando un notevole salto di qualità sugli sci e battagliando per le posizioni di vertice al debutto stagionale nella tappa di IBU Cup Junior in Val Ridanna.

La sorella maggiore di Sara (classe 2003, già schierata in Coppa del Mondo ad Anterselva lo scorso gennaio) si è guadagnata così la convocazione per l’IBU Cup, facendosi trovare subito pronta con una prestazione impeccabile che le è valsa il successo. Vedremo se l’azzurra saprà confermarsi su questi livelli anche nelle prossime gare, mettendosi nelle condizioni di bussare alla porta del circuito maggiore.