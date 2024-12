Biathlon, IBU Cup 2024-2025: Martina Trabucchi decima e Nicolò Giraudo 13° nelle sprint di Geilo

Prosegue la seconda tappa dell’IBU Cup 2024-2025 di biathlon, in corso a Geilo, in Norvegia: nelle sprint odierne, vinte dalla francese Paula Botet e dal norvegese Martin Uldal, in casa Italia i migliori sono Martina Trabucchi, decima, e Nicolò Giraudo, 13°.

Nella 7.5 km sprint femminile si impone la francese Paula Botet, vittoriosa in 22’14″9 (10/10 al tiro), davanti alla tedesca Marlene Fichtner (nessun errore), seconda a 31″4, ed alla svedese Johanna Skottheim (1 bersaglio mancato), terza a 36″9.

La migliore delle azzurre è Martina Trabucchi, decima, nonostante un errore al poligono, a 1’31″3, mentre Beatrice Trabucchi (10/10 al tiro) si classifica 18ma a 2’01″8. Alice Pacchiodi (nessun errore) chiude 27ma a 2’35″2, mentre Birgit Schoelzhorn (2 errori in piedi) termina 39ma a 3’08″2, infine Linda Zingerle (3 errori) giunge 56ma a 3’41″9.

Nella 10 km sprint maschile arriva la tripletta norvegese con Martin Uldal primo, nonostante un errore in piedi, con il tempo di 25’21″8, Johan-Olav Botn secondo, con due bersagli mancati, a 13″9, e Sverre Dahlen Aspenes terzo, con 9/10 al tiro, a 14″8.

In casa Italia il migliore è Nicolò Giraudo, 13°, con un errore in piedi, a 1’50″5, mentre Marco Barale, con un bersaglio mancato a terra, termina 19° a 2’11″1, infine Nicolò Betemps, con due errori totali, chiude 22° a 2’15″8. David Zingerle, con due bersagli mancati in piedi, è 30° a 2’30″2, mentre Nicola Romanin, con due errori al secondo poligono, è 32° a 2’31″0, infine Christoph Pircher, con tre errori totali, si classifica 33° a 2’32″1.