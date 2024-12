Biathlon, IBU Cup 2024-2025: Ilaria Scattolo settima nella mass start 60 di Obertilliach

Prosegue ad Obertilliach, in Austria, la terza tappa dell’IBU Cup 2024-2025 di biathlon: in programma le mass start 60, che in casa Italia vedono il settimo posto di Ilaria Scattolo nella 12 km femminile e la decima posizione di Marco Barale nella 15 km maschile.

Nella 12 km mass start 60 femminile si impone la tedesca Stefanie Scherer, che grazie al 20/20 al tiro va a vincere con il tempo di 36’11″1, andando a precedere le francesi Paula Botet, seconda con due bersagli mancati, a 5″8, e Camille Bened, terza con 18/20 al poligono, a 20″1.

Settima posizione per Ilaria Scattolo, che mette a referto un ottimo 19/20 al poligono, e chiude a 39″9, mentre Rebecca Passler, con 5 errori al tiro termina 35ma a 2’46″3. Fuori dalla zona punti, invece, Linda Zingerle, 47ma a 3’43″7, con 7 bersagli mancati, e Francesca Brocchiero, 50ma a 4’16″2 con 16/20 al poligono.

Nella 15 km mass start 60 maschile poker norvegese, con Johan-Olav Botn primo nonostante 4 errori al tiro in 39’18″5, davanti ai connazionali Isak Frey, secondo a 10″7 con 17/20, Johannes Dale, terzo con 16/20 a 17″2, e Sivert Guttorm Bakken, quarto a 20″1 con 18/20 al poligono.

Decima piazza per Marco Barale, autore dell’unico zero di giornata al poligono, che chiude la top ten con un distacco di 1’16″6. Più indietro Nicola Romanin, 18° a 1’56″8, con un solo errore nell’ultima serie, Elia Zeni, 22° con 5 bersagli mancati, a 2’22″0, Nicolò Betemps, 26° a 2’59″1 con 15/20 al tiro, Patrick Braunhofer, 28° a 3’19″4 con 15/20, e Cristoph Pircher, 43° a 4’18″3 con 15/20.