Biathlon, Coppa del Mondo Le Grand Bornand 2024. Gli azzurri vogliono realizzare il primo acuto maschile

La terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024-25 si terrà in quel di Annecy-Le Grand Bornand. La località dell’Alta Savoia è assurta al ruolo di “salotto buono” solo in tempi recenti, ospitando il massimo circuito in cinque occasioni (2013, 2017, 2019, 2021 e 2022).

Di “salotto” si è parlato non per caso. Primo, perché lo Stade de biathlon Sylvie Becaert è edificato letteralmente a fianco del centro abitato, donando alla tappa un’atmosfera unica, quasi di carattere “familiare”. Il contraltare è rappresentato da una pista piuttosto semplice, priva di grandi asperità.

In secondo luogo, nel settore masschile Annecy-Le Grand Bornand è letteralmente il “salotto” della casa-vacanze alpina di Johannes Bø! Il norvegese, oggi trentunenne, si rivelò al mondo proprio da queste parti nell’ormai lontano 2013 e da allora ha inanellato successi a ripetizione in ogni dove.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 3 – SETTORE MASCHILE

Località: Le Grand Bornand (Francia)

Prima tappa di Coppa del Mondo ospitata: dicembre 2013

Si è gareggiato l’ultima volta nel: dicembre 2022

Grandi eventi organizzati:

Nessuno

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Giovedì: Sprint

Sabato: Inseguimento

Domenica: Mass Start

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

BØ Johannes Thingnes [NOR] – 8 vittorie

(SP e PU 13; SP e PU 17; PU e MS 19; SP 21; SP 22)

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2019 (SP) – DOLL Benedikt [GER]

2019 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2019 (MS) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2021 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2021 (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2021 (MS) – JACQUELIN Emilien [FRA]

2022 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2022 (PU) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

2022 (MS) – DALE Johannes [NOR]

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

11 (8-1-2) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

4 (1-2-1) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

3 (1-2-0) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

3 (0-1-2) – BØ Tarjei [NOR]

3 (0-1-2) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

2 (1-1-0) – JACQUELIN Emilien [FRA]

2 (0-2-0) – LATYPOV Eduard [RUS]

1 (1-0-0) – DALE Johannes [NOR]

1 (0-0-1) – GUIGONNAT Antonin [FRA]

1 (0-0-1) – ANDERSEN Filip Fjeld [NOR]

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

22 (10-5-7) – NORVEGIA

11 (3-5-3) – FRANCIA

4 (1-1-2) – GERMANIA

4 (0-2-2) – RUSSIA

1 (0-1-0) – REP.CECA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

Nessuna

2° posto

Nessuno

3° posto

Nessuno

ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’

HOFER Lukas

Gare disputate: 11

Ingressi nella top-ten: 4

Miglior risultato: 7° posto (SP 2013; PU 2017)

GIACOMEL Tommaso

Gare disputate: 4

Ingressi nella top-ten: 1

Miglior risultato: 9° posto (PU 2022)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Didier Bionaz, Daniele Cappellari, Daniele Fauner e David Zingerle.