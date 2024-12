Biathlon, Coppa del Mondo Le Grand Bornand 2024 femminile. L’Italia cerca la prima vittoria savoiarda

Terza tappa per la Coppa del Mondo di biathlon, che resta sull’arco alpino. Si passa però dalle Alpi orientali a quelle occidentali. Nei prossimi giorni si gareggerà, infatti, ad Annecy-Le Grand Bornand (Francia).

La località transalpina sta cercando di diventare un appuntamento fisso del massimo circuito, giunto su queste nevi solo in tempi recenti. Nel 2024 il poligono dell’Alta Savoia ospiterà appuntamenti validi per la Sfera di cristallo per la sesta volta nella storia, dopo averlo già fatto nel 2013, 2017, 2019, 2021 e 2022. Proprio due anni orsono, le competizioni furono caratterizzate da situazioni anomale legate alla pista, dinamiche peraltro già capitate in precedenza.

L’organizzazione è peraltro prossima a un esame di maturità, poiché lo Stade de biathlon Sylvie Becaert è destinato a essere la location dei Giochi olimpici 2030. Mancano poco più di cinque anni e bisognerà farsi trovare pronti all’evento più prestigioso in assoluto nell’ambito degli sport invernali.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 3 – SETTORE FEMMINILE

Località: Le Grand Bornand (Francia)

Prima tappa di Coppa del Mondo ospitata: dicembre 2013

Si è gareggiato l’ultima volta nel: dicembre 2022

Grandi eventi organizzati:

Nessuno

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Venerdì: Sprint

Sabato: Inseguimento

Domenica: Mass Start

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

ECKHOFF Tiril [NOR] – 3 vittorie (SP, PU, MS 2019)

ÖBERG Elvira [SWE] – 3 vittorie (PU e MS 2021; PU 2022)

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2019 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2019 (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2019 (MS) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2021 (SP) – RØISELAND Marte [NOR]

2021 (PU) – ÖBERG Elvira [SWE]

2021 (MS) – ÖBERG Elvira [SWE]

2022 (SP) – MAGNUSSON Anna [SWE]

2022 (PU) – ÖBERG Elvira [SWE]

2022 (MS) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

4 (3-0-1) – ÖBERG Elvira [SWE]

4 (0-3-1) – SIMON Julia [FRA]

2 (1-1-0) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

2 (1-1-0) – KUZMINA Anastasiya [SVK]

2 (1-0-1) – SEMERENKO Valj [UKR]

2 (0-1-1) – VITTOZZI Lisa [ITA]

2 (0-1-1) – PERSSON Linn [SWE]

1 (1-0-0) – MAGNUSSON Anna [SWE]

1 (1-0-0) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

1 (0-1-0) – LESHCHANKA Iryna [BLR]

1 (0-1-0) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

1 (0-1-0) – WIERER Dorothea [ITA]

1 (0-1-0) – DAVIDOVA Marketa [CZE]

1 (0-0-1) – HÄCKI-GROSS Lena [SUI]

1 (0-0-1) – ÖBERG Hanna [SWE]

1 (0-0-1) – REZTSOVA Kristina [RUS]

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

8 (4-1-3) – SVEZIA

8 (1-5-2) – FRANCIA

6 (4-1-1) – NORVEGIA

4 (1-1-2) – GERMANIA

3 (1-0-2) – UCRAINA

3 (0-2-1) – ITALIA

2 (1-1-0) – SLOVACCHIA

2 (1-0-1) – SVIZZERA

2 (0-1-1) – RUSSIA

1 (1-0-0) – AUSTRIA

1 (0-1-0) – BIELORUSSIA

1 (0-1-0) – FINLANDIA

1 (0-0-1) – REP.CECA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

Nessuna

2° posto

22 dicembre 2019 – WIERER Dorothea (MS)

17 dicembre 2022 – VITTOZZI Lisa (PU)

3° posto

16 dicembre 2017 – VITTOZZI Lisa (PU)

ITALIANI, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

WIERER Dorothea

Gare disputate: 14

Podi: 1

Ingressi nella top-ten: 6

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 12

Podi: 2

Ingressi nella top-ten: 5

COMOLA Samuela

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 28° posto (PU dicembre 2022)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Rebecca Passler, Hannah Auchentaller e Linda Zingerle.