Biathlon, Auchentaller sempre più in alto. La sprint di Le Grand Bornand va a Braisaz

Ad Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, inizia anche per il comparto femminile la terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: nella 7.5 km sprint odierna vince la padrona di casa Justine Braisaz-Bouchet, che supera la tedesca Franziska Preuss e la slovena Anamarija Lampic. La migliore in casa Italia è Hannah Auchentaller, nona, mentre Samuela Comola è 17ma e Dorothea Wierer chiude 20ma. A punti anche Martina Trabucchi, 27ma, infine Michela Carrara chiude 61ma e non prenderà parte alla pursuit di domani.

Vince in casa Justine Braisaz-Bouchet, con la francese che si impone nonostante un errore in piedi con il crono di 21’19″2, beffando la tedesca Franziska Preuss, seconda nonostante il 10/10 al tiro, battuta di 1″4. Sale sul gradino più basso del podio la slovena Anamarija Lampic, terza con due bersagli mancati nella serie in piedi, staccata di 13″7.

Resta ai piedi del podio l’ucraina Yuliia Dzhima, perfetta al poligono, che si ferma a 19″1 dalla vetta, facendo meglio di un secondo della tedesca Selina Grotian, quinta con un errore in piedi, a 20″1, la quale però va a precedere la connazionale Vanessa Voigt, sesta con il 10/10 al tiro, con un distacco di 22″8.

Trova lo zero al poligono anche la migliore delle azzurre, Hannah Auchentaller, che centra la top ten classificandosi nona a 44″4, così come fa 10/10 al tiro anche Samuela Comola, 17ma a 57″6. Dorothea Wierer sciupa una buona prestazione nella seconda serie al poligono, mancando due bersagli, finendo così 20ma a 1’03″0. A punti anche Martina Trabucchi, che commette un errore in piedi e chiude 27ma a 1’18″9, infine Michela Carrara manca 5 bersagli e non disputerà l’inseguimento, chiudendo 61ma a 2’31″9.

In classifica generale consolida il primato la tedesca Franziska Preuss, con la teutonica che si porta a quota 400 punti, salendo a +98 sulla transalpina Lou Jeanmonnot, seconda a 302, mentre la svedese Elvira Oeberg resta terza a 292. Nella graduatoria di specialità si conferma in vetta Preuss con 220, davanti alla vincitrice odierna, seconda con 162, mentre scivola al terzo posto la ceca Marketa Davidova con 131.