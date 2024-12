Basket, Trento rimane imbattuta in Serie A superando Napoli. Successi interni anche per Sassari e Reggio Emilia

Si chiude il programma della nona giornata della Serie A di basket con i tre posticipi ovvero Trento-Napoli, Sassari-Trieste e Reggio Emilia-Scafati terminati da pochi minuti: andiamo quindi a riepilogare brevemente come sono andati le partite serali di questo turno del massimo campionato della ‘palla a spicchi’.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-NAPOLIBASKET 90-83

La Dolomiti Energia Trentino allunga la striscia di imbattibilità battendo Napoli per 90-83, in una sfida da ‘testacoda’ con i partenopei ultimi in classifica ancora a secco di vittorie. Padroni di casa che iniziano bene il match con un primo quarto da 22-14 che indirizza la partita sui binari giusti. Nella seconda frazione Napoli prova a reagire cercando di mettere pressione all’Aquila, con la squadra di coach Galbati che mantiene cinque lunghezze di vantaggio all’intervallo lungo (38-33). Nella ripresa i partenopei non mollano la presa e continuano a rimanere a contatto grazie ai punti del duo azzurro Totè-Woldetensae, con la Dolomiti Energia che conserva solo due punti di margine dopo 30’ di gioco (61-59). Nella frazione conclusiva Napoli riesce a pareggiare anche i conti (61-61) prima di subire l’offensiva di Trento per il +12 (75-63) che avvicina Lamb e compagni al nono successo in altrettante giornate fin qui disputate per 90-83 che gli consente di conservare la vetta della classifica.

TOP SCORER

Trento: Lamb 27, Cale 17, Ford 13

Napoli: Bentil 23, Totè 18, Woldetensae 16

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-PALLACANESTRO TRIESTE 98-86

Anche la Dinamo Sassari rispetta il fattore campo piegando la resistenza di Trieste per 98-86. Break in avvio dei sardi (7-0) con Trieste che prende le misure e pareggia a metà parziale (16-16), riuscendo a mantenere la sfida subito in equilibrio alla prima sirena (27-27). Nel secondo quarto il canovaccio non cambia, con le due squadre che lottano punto a punto dando vita ad una partita combattuta: si va negli spogliatoi sul punteggio di 49-48 in favore della Dinamo. La ripresa si apre con un parziale di 9-0 del Banco di Sardegna, con gli ospiti che non si perdono d’animo ed impattano nuovamente (64-64) mantenendo un solo possesso pieno di svantaggio all’ultima pausa breve (73-70). Nei 10’ conclusivi la Dinamo dà fondo alle energie rimaste e trova l’allungo decisivo volando anche in doppia cifra di vantaggio, per il 98-86finale con cui esulta il pubblico del PalaSerradimigni.

TOP SCORER

Sassari: Veronesi 24, Bibbins e Fobbs 14

Trieste: Uthoff 15, Candussi 14, Brooks 11

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-GIVOVA SCAFATI 90-57

L’Unahotels Reggio Emilia infila la terza vittoria consecutiva prevalendo nettamente sulla Givova Scafati col punteggio di 90-57. La Reggiana impone fin da subito il proprio ritmo, con un primo quarto chiuso sul 26-18 alzando notevolmente i giri del proprio motore nella frazione successiva con un parziale interno da 20-8 che porta gli emiliani addirittura al +20 al riposo di metà partita (46-26) con Winston in grande spolvero (20 punti e 10 assist per lui al termine del match). Scafati completamente in confusione che non riesce a contenere l’attacco biancorosso, con la Givova che accenna una timida reazione nel terzo quarto, con l’Unahotels non alza il piede dall’acceleratore e vola a +30 (62-32) senza concedere possibilità agli avversari di rientrare dopo 30’ (66-44). Con la vittoria oramai in cassaforte gli uomini di coach Priftis possono permettersi di iniziare a giocare con il cronometro, con la Givova che cerca comunque di onorare l’impegno fin in fondo provando perlomeno a limitare i danni: finisce 90-57 in favore di Reggio Emilia, che infila la sesta vittoria stagionale ed aggancia l’Olimpia Milano al quinto posto in classifica.

Reggio Emilia: Winston 20, Gombauld 14. Barford 13

Scafati: Pinkins 13, Gray e Zanelli 10