Basket, Trapani spazza via Reggio Emilia nel lunch match della tredicesima giornata

Trapani mette da parte la sconfitta con Milano e interrompe la striscia positiva della UnaHotels Reggio Emilia. Sono gli Shark a proporsi come terza forza del campionato dopo il lunch match della tredicesima giornata, battendo pesantemente i reggiani con un netto 109-73 frutto di una giornata corale al tiro da 18/34 da tre punti ed un Riccardo Rossato da 18 punti in soli 16 minuti con un solo errore al tiro.

La squadra di Jasmin Repesa ci mette poco a mettere il naso avanti, Galloway, Pleiss e Brown danno il via alla fuga sul 10-2 dopo tre minuti e mezzo. Reggio Emilia riesce a rientrare grazie ai suoi americani, in primis Jaylen Barford, poi la schiacciata di Faried firma il 15-13; da lì però arriva un nuovo parziale in favore dei padroni di casa, sospinti dalle prime due triple di Rossato, è 25-15 dopo 10 minuti.

I tentativi di rientro di Reggio sono davvero troppo timidi. Winston e Faye segnano i primi tre minuti e mezzo di marca UnaHotels, che si riporta sul -6 (28-22). Ma inizia una nuova striscia favorevole per Trapani, aperta ancora da una penetrazione di Rossato: parziale di 12-2 in poco più di due giri di orologio e i siciliani sono in vantaggio nettamente sul 40-24.

La partita si chiude di fatto dopo 16 minuti e spiccioli. Reggio non ha la forza di riportarsi sotto e Trapani invece fa quello che vuole, chiudendo sul 54-30 all’intervallo. Gli Sharks reggono comodamente e, con sei uomini in doppia cifra, continuano a fare man bassa in attacco, chiudendo una vittoria facile facile quasi senza sudare.