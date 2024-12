Basket, Sassari risale la classifica superando Cremona. A Varese la sfida salvezza con Napoli

Primi due anticipi della dodicesima giornata del campionato di Serie A di pallacanestro vibranti ed emozionanti. Nel primo match del sabato il Banco Sardegna Sassari ufficializza la sua definitiva uscita dalla crisi conquistando la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, punendo la Vanoli Cremona per 65-80.

Gara decisa nell’ultimo parziale, anzi negli ultimi sei minuti: gli ospiti dominano la volata finale con un superparziale da 24-6 puntellato da quattro triple in una giornata da 14/28 dall’arco; Justin Bibbins è il migliore con 18 punti a cui aggiunge 7 assist, coadiuvato da Bendzius a 13 e Cappelletti a 11. La Vanoli invece crolla , dopo essere sospinta a lungo dai 22 punti di Dario Dreznjak.

Alla Itelyum Arena arriva invece il successo della Openjobmetis Varese che ferma lo slancio di Napoli per 89-86. Partita in cui gli attacchi hanno avuto la meglio, con i padroni di casa partiti meglio grazie a un ottimo primo parziale da 22-12, ma i campani riescono a riportarsi sotto grazie all’unico buon momento di Jacob Pullen (8 e 0/10 da tre), rendendo l’ultimo quarto un vero e proprio super supplementare. A sparigliare le carte negli ultimi minuti sono cinque punti di Davide Alviti, che chiude a 15 con 8 rimbalzi, ma gli ospiti non mollano e nel finale hanno il pallone per il pari, ma la tripla di Bentil finisce sul ferro.

A trascinare Varese (senza Sykes) sono i 26 punti di Jaylen Hands ed i 17 di Matteo Librizzi. Alla squadra di Giorgio Valli non bastano tre uomini oltre i 20 punti: 22 e 10 rimbalzi per Bentil, 21 e 9 per Zubcic e 20 di Green, ma il risultato non cambia, si rimane all’ultimo posto.