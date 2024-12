Basket, la Virtus Bologna, senza Shenghelia, prova a rilanciarsi in Eurolega con il Barcellona

Si chiude il girone d’andata in Eurolega e la Virtus Bologna arriverà al giro di boa con la sfida casalinga contro il Barcellona. Una partita che è quasi come un’ultima spiaggia per la squadra di Dusko Ivanovic, che ha bisogno di una vittoria per provare a rilanciare il proprio cammino europeo e cominciare una rimonta che al momento sembra essere disperata verso quel decimo posto che vorrebbe dire qualificazione al Play-In.

Al momento in quella decima posizione si trova l’Olimpia Milano, anche se la formazione di Messina ha lo stesso record (9-7) di altre tre squadre, una di queste è proprio il Barcellona. La Virtus sembra essere lontanissima con il suo 3-13, che le vale solamente il penultimo posto, ma Bologna non ha nessuna intenzione di mollare e provare a crederci ancora.

Il compito di domani sera si fa ancora più arduo a causa dell’assenza di Tornike Shengelia. Il georgiano resterà fuori circa un mese dopo che domenica gli è stata riscontrata un’ulcera duodenale sanguinante. La Virtus perde il suo faro, sicuramente il miglior giocatore finora in stagione per Bologna, che stava viaggiando ad oltre quindici punti di media a partita in Eurolega.

Senza Shengelia le responsabilità offensivo devono essere ridistribuite, con i leader della Virtus (su tutti Belinelli, Cordinier e Clyburn) che dovranno ulteriormente prendersi loro il compito di trascinare la squadra. Bologna è reduce dalla sconfitta con l’Olympiacos al Pireo al termine di una prestazione comunque d’orgoglio per la squadra di Ivanovic, che è crollata definitivamente nel finale dopo essere comunque rimasta in partita fino a cinque minuti dal termine.

Dall’altra parte c’è un Barcellona che si è ripreso dalla dura sconfitta casalinga con Milano, demolendo, ancora davanti ai propri tifosi, il Fenerbahce dell’ex Jasikevicius. Una partita dominata dai catalani, che si sono imposti per 90-63 trascinati da uno straordinario Kevin Punter da 25 punti, con l’americano che sarà ovviamente il pericolo numero uno per la difesa bolognese anche domani sera.

La Virtus ha vinto una sola partita in casa in questa stagione, superando il Maccabi Tel Aviv. Tanti gli arrivi in volata anche sfortunati per Bologna come contro Panathinaikos, Fenerbahce e Bayern Monaco. La Virtus ha bisogno proprio di cominciare a vincere davanti ai propri tifosi per provare a regalarsi ancora una possibilità e domani sa tanto di ultima occasione.