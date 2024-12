Basket, i migliori italiani della tredicesima giornata di Serie A. Doppia doppia per Pajola, Librizzi e Alviti affondano Napoli

Agli archivi un’altra giornata di campionato di serie A di pallacanestro. Tante le prestazioni italiane da registrare in questa tornata, tanto che il nostro appuntamento con i migliori azzurri dell’ultimo weekend di basket si presenta in versione maxi: analizziamo insieme le loro prove.

I MIGLIORI ITALIANI DEL TREDICESIMO TURNO DI SERIE A

Riccardo Rossato: Trapani torna a sognare, accantonando il ko con Milano ed asfaltando la UnaHotels Reggio Emilia. Nella decima vittoria stagionale ha un discreto peso specifico la ottima prova del ventottenne nato a Venezia, che registra la propria migliore prestazione in maglia Sharks: 18 punti in 16 minuti con 4/5 dall’arco dei 6,75 e le due triple che hanno aperto il parziale che in pratica ha deciso la contesa. Permettendo ai siciliani di raggiungere la Final Eight di Coppa Italia.

Matteo Librizzi e Davide Alviti: accorpiamo le prestazioni dei due azzurri della Openjobmetis Varese, entrambi valevoli di menzione dopo il successo all’ultimo respiro con Napoli che allontana un po’ le zone rosse di classifica. Il playmaker tascabile approfitta dell’assenza di Keifer Sykes ed è il perfetto sidekick di Jaylen Hands, chiudendo con 17 punti in 35 minuti ed il 60% al tiro. Alviti chiude invece con 15 punti e 8 rimbalzi, ma è fondamentale nel finale con cinque punti che fanno pendere la bilancia verso i lombardi.

Alessandro Pajola: larga vittoria della Virtus Bologna, che supera per 97-71 Scafati e torna ad esultare anche in campionato dopo due ko consecutivi. In cabina di regia il playmaker della nazionale fa la voce grossa, grossissima: personal best stagionale con 14 punti e senza errori da due punti a cui aggiunge anche 10 assist firmando la doppia doppia per un 26 totale di valutazione, il migliore di tutta la partita.

Amedeo Della Valle: altra giornata ‘in ufficio’ per la guardia di Brescia. Arriva un’altra vittoria per i lombardi con la derelitta Pistoia ed è protagonista il solito numero 8, miglior realizzatore dei suoi con 20 punti in 29 minuti. Nonostante le brutte percentuali dall’arco (2/12) rimane comunque il centro di gravità dell’attacco della squadra di Peppe Poeta.

Tommaso Baldasso: ecco un altro a cui sta piacendo tornare in questa rubrica. Tortona infligge la seconda sconfitta stagionale in campionato a Trento e lo fa grazie anche alla prova del suo esterno, che in uscita dalla panchina sta diventando sempre più un fattore: miglior prestazione stagionale con 17 punti in 23 minuti e i piemontesi vedono le Final Eight di Coppa Italia.