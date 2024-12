Basket, i migliori italiani della dodicesima giornata di Serie A. Della Valle decisivo, Toté fa il Robin

Chiusa la dodicesima giornata del campionato di pallacanestro. Trento rimane in vetta dopo la gran rimonta su Bologna, in coda Napoli si sblocca con la prima vittoria stagionale. Ma vediamo insieme chi sono stati i migliori italiani di questo weekend.

BASKET, I MIGLIORI ITALIANI DEL DODICESIMO TURNO

Amedeo Della Valle: Brescia continua volare in campionato, ottenendo la decima vittoria in dodici partite (sesta consecutiva) in una sfida tiratissima contro la Reyer Venezia, grazie anche al solito apporto del suo numero 8, che chiude con 16 punti con 4/8 da tre punti. Ma oltre al solito apporto offensivo, ci mette anche lo zampino nell’azione che chiude il match, con la rubata su Ennis a sei secondi dal termine che fa esultare la Leonessa.

Leonardo Totè: Napoli si porta a casa la prima vittoria stagionale battendo Scafati nel derby e in copertina ci finisce sicuramente Jacob Pullen, che ne mette 28 al ritorno alla Fruit Village Arena. Ma non dimentichiamoci che è il lungo di Negrar a segnare il tap in della vittoria, mettendo il punto esclamativo ad una prova complessiva da 21 punti e 11 rimbalzi partendo dalla panchina, per la prima doppia doppia stagionale: un vero e proprio Robin per Batman Pullen.

Tommaso Baldasso: altra ottima partita dalla panchina per il ventiseienne nativo di Torino, sempre più un’arma devastante nella metà campo offensiva. Al PalaCarrara fa vedere tutte le sue qualità balistiche in attacco chiudendo con 13 punti in 17 minuti e un ottimo 4/6 dall’arco dei 6,75, aggiungendo 4 rimbalzi e un buonissimo 14 di valutazione. Il rilancio playoff dei piemontesi passa anche dalla sua capacità di scaldarsi immediatamente in uscita dal pino.