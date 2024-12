Basket femminile, trasferta in Sardegna per la capolista Reyer Venezia in Serie A1. Derby veneto tra Schio e Alpo Villafranca di Verona

Prosegue la Serie A1 di basket femminile, con la decima giornata della regular season 2024-2025 in programma nel weekend alle porte: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende nel massimo Campionato ‘rosa’ del Belpaese.

Un solo anticipo previsto domani sabato 7 dicembre, con la capolista Reyer Venezia attesa dalla trasferta in terra sarda contro la Dinamo Sassari per mantenere la vetta della graduatoria (ore 18:00) mentre le sarde cercano di mettere in difficoltà le detentrici del titolo tricolore. Le restanti partite in programma si giocheranno tutte domenica 8 dicembre alle ore 18:00, a cominciare dal derby tutto veneto tra la neo-promossa Alpo Villafranca di Verona e la Famila Wuber Schio che non vuole perdere terreno dalla Reyer Venezia.

La RMB Brixia ospita l’Alama San Martino di Lupari per risalire la china in classifica, con le patavine che vogliono continuare a rimanere in scia alle migliori. L’O.ME.P.S. Battipaglia attende la Geas Sesto San Giovanni, con le campane alla ricerca del terzo successo stagionale mentre le lombarde non vogliono lasciar scappare le squadre che le precedono in classifica. Infine La Molisana Magnolia Campobasso sfida l’E-Work Faenza, con le molisane agganciate a quota 10 punti al pari di Sesto San Giovanni mentre le romagnole si collocano in settima piazza con 6 punti.