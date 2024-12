Basket femminile: Schio mai in partita a Mersin, brutta sconfitta in Eurolega

Il match di maggior grido fino ad ora per il Famila Schio in quest’Eurolega femminile 2024-2025 finisce non proprio nella miglior maniera possibile. Il CBK Mersin domina fin dall’inizio, approfittando di una squadra ospite priva di Crippa e Sottana, e vince per 86-52. Domina Natasha Howard con 11/17 al tiro e 26 punti, ma 20 anche per Iliana Rupert. Per le scledensi solo Ivana Dojkic e Kitija Laksa in doppia cifra (11).

Inizio shock per il Famila, che si ritrova subito sotto per 7-0 con una fiammata di Rupert e Fauthoux. Keys sblocca Schio, ma lei e Andrè sono una goccia d’acqua nella tempesta che si scatena sulla testa delle ospiti. Howard è inafferrabile, e praticamente da sola spinge fin sul 23-4 Mersin, prima di un paio di canestri di Andrè e Verona che significano 23-8 dopo 10′.

Juhasz e Dojkic (soprattutto la seconda) riescono a mettersi in partita (23-12), ma l’unico tentativo del match di Schio di rientrare veramente viene spazzato via ancora da Howard, che utilizza tutti i modi possibili e immaginabili per mandare in crisi la difesa delle venete. Si unisce a lei tutta la squadra (Rupert, Samuelson, Anderson) e all’intervallo il tabellone dice 47-17.

A questo punto la partita ha, di fatto, già preso dei binari ben precisi, e negli ultimi due quarti fondamentalmente non cambia alcunché. Mersin controlla molto facilmente, Schio più di tanto semplicemente non può fare, ma perlomeno sa che non era questa la partita da vincere per forza: resta la lotta con Basket Landes e Bourges per la seconda posizione, e a gennaio ci sarà proprio la sfida a Spanou e compagne.

CBK MERSIN-BERETTA FAMILA SCHIO 86-52

MERSIN – Howard* 26, Yalcin 2, Anderson* 13, Magarity ne, Fauthoux* 10, Thornton, Araujo 5, Yaya, Atas 5, Rupert* 20, Samuelson* 3, Bilgic 2. All. Lapena

SCHIO – Juhasz 4, Bestagno 3, Zanardi, Verona 5, Panzera, Salaun* 4, Dojkic* 11, Andrè* 8, Keys* 6, Laksa* 11. All. Dikaioulakos