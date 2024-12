Basket femminile, Tortona e San Martino di Lupari vincono in Coppa Italia

Si sono disputate oggi le prime due partite del primo turno di qualificazione per le final four della Coppa Italia di basket femminile. In campo sono scese il Tortona che ospitava il Battipaglia, e Sassari che affrontava San Martino di Lupari. Con Venezia e Schio già qualificate per l’atto finale della coppa nazionale, ecco gli scontri a eliminazione diretta che decreteranno le ultime due qualificate. Ecco come è andata.

AUTOSPED G BBC DERTHONA TORTONA – O.ME.P.S. BATTIPAGLIA 89-47

Match senza storia quello giocato alla Cittadella dello Sport di Tortona, dove le padrone di casa dominano fin dal primo quarto, chiuso con un perentorio 25-8, con Battipaglia incapace di reagire. Non cambia la musica nei secondi 10 minuti, dove Tortona allunga inesorabilmente e di fatto chiude i giochi guidata da Penna, Fontaine e Dotto e va al riposo avanti 48-18.

Secondo tempo che, dunque, è un lunghissimo garbage time, con Battipaglia che prova, quantomeno, a limitare i danni e il passivo, mentre Tortona gestisce e il terzo periodo si chiude con un parziale quasi di parità e padrone di casa avanti 66-35. Riallunga nell’ultimo periodo Tortona, che torna a essere devastante in difesa e letale in attacco e alla fine vince 89-47 con 15 punti di Penna, 13 per Dotto e Fontaine e 10 per Arado

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 66-77

Ben più equilibrato il primo tempo visto a Sassari, dove la Dinamo ospitava il San Martino di Lupari. Nei primi 10 minuti provano le sarde a ricoprire il ruolo di lepri, ma le ospiti rispondono, non permettono alle padrone di casa di scappare via e nella seconda parte del quarto ribaltano la situazione per il 15-17 parziale. Gioca meglio San Martino di Lupari anche nel secondo quarto, ma non riesce a scappare via come vorrebbe e si va al riposo con le ospiti in vantaggio 29-37.

A spezzare equilibrio e match è l’avvio di ripresa, con le venete che cambiano marcia, impongono il loro ritmo e spinte da Robinson e Simon allungano inesorabilmente. Il terzo quarto si chiude così con un parziale di +11 per le ospiti e si va all’ultimo stop con San Martino di Lupari avanti 45-64. Prova la rimonta Sassari nell’ultimo periodo, accorcia arrivando in singola cifra di svantaggio, ma il tempo non basta e, nonostante lo spavento, San Martino di Lupari riallunga e si impone 66-77, con 14 punti di Robinson (e 10 rimbalzi) e Simon, 12 di Del Pero e 11 di Gilli, mentre per Sassari non bastano i 27 punti di Taylor.