Basket, Duško Ivanović favorito per la panchina della Virtus Bologna

Le dimissioni arrivate nella serata di ieri (ma ancora non ufficializzate dalla società) di Luca Banchi come head coach della Virtus Segafredo Bologna hanno dato una scossa fortissima a una squadra che ha iniziato la stagione ben al di sotto delle aspettative. Se le 7 vittorie in 9 partite in campionato sono soddisfacenti, non così si possono definire le due sole vittorie, a fronte di 11 sconfitte, subite in Eurolega. Un ultimo posto che ha portato Banchi a scegliere di dire addio, ma chi al suo posto.

Si parla di una squadra che non seguiva più il tecnico di Grosseto, ma anche di un mercato estivo che si è dimostrato sbagliato, con giocatori logori e che possono dare poco alla causa, mentre le scommesse su cui si era puntato non hanno dato i dividendi attesi. Dunque, cosa serve ora? Sicuramente non un traghettatore, perché la stagione è ancora lunga e gli impegni tanti per non fallire su tutti i fronti. E serve un tecnico d’esperienza, carisma, che sappia rinsaldare lo spogliatoio. Con le buone, ma anche con le cattive.

Secondo le voci delle ultime ore il nome che starebbe per arrivare a Bologna è quello di Duško Ivanović. Classe ’57, montenegrino, Ivanović è stato una guardia negli anni ’80 e prima metà degli anni ’90, prima di diventare allenatore. Qui ha iniziato con il Friburg Olympic, ultima squadra in cui aveva giocato, per poi allenare, tra le altre formazioni, la Svizzera, Baskonia, Barcellona, la Bosnia Erzegovina, il Panathinaikos, il Besiktas, prima di tornare al Baskonia, tra il 2019 e il 2024, con una breve parentesi nella Stella Rossa.

E da allenatore ha vinto gli scudetti in Svizzera, Francia e Spagna, oltre alle coppe nazionali in Svizzera, Francia, Spagna, Grecia e Serbia, oltre a una coppa Korać. Un allenatore, dunque, di grande esperienza, anche se a livello di Eurolega non è ancora stato in grado di fare il grande salto e puntare a qualcosa di importante. Ha ottenuto un quarto posto col Barcellona, ma nel lontano 2006, per poi non andare mai oltre la fase playoff. Sarà lui l’uomo giusto per rilanciare Bologna?