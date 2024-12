Basket, colpi esterni di Brescia e Tortona. Prima vittoria di Napoli nel derby, Sassari batte Treviso

In attesa di completare la dodicesima giornata con le sfide di questa sera e il posticipo di domani, la Germani Brescia raggiunge Trento in testa alla classifica. La squadra di Peppe Poeta ha espugnato il campo della Reyer Venezia per 90-89 al termine di una partita dal finale vibrante con le giocate decisive di Bilan e Rivers. La rimonta della Reyer si è interrotta sull’ultimo possesso, con la palla persa di Ennis e la gran difesa di Della Valle. Miro Bilan è il grande protagonista con la doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi, supportato anche dai 16 punti di Amedeo Della Valle, mentre a Venezia non sono bastati proprio i 26 punti di Tyler Ennis.

Un ritorno da favola quello di Jacob Pullen a Napoli. L’americano firma 28 punti nel derby campano contro Scafati, con Napoli che ottiene la prima vittoria della sua stagione al supplementare e dopo un finale incredibile per 96-94. Napoli sembra quasi sempre avere il controllo della partita, ma nel finale ha la classica “paura di vincere” e viene rimontata dai canestri di Gray (25 punti). Nel supplementare sempre Pullen e Totè (21 punti e 11 rimbalzi) portano sul +5 Napoli, ma ancora Scafati pareggia con Cinciarini. L’ultima palla finisce nella mani di Pullen, che sbaglia, ma sul tap-in Totè manda in visibilio il Pala Barbuto.

Importante vittoria in chiave qualificazione alla Coppa Italia per la Bertram Tortona. I piemontesi espugnano il campo di una Estra Pistoia in grandissima crisi ed arrivata alla sesta sconfitta consecutiva. Finisce 93-89 per Tortona, trascinata dai 21 punti di Christian Vital e soprattutto da un Ismael Kamagate da 14 punti e 14 rimbalzi.

In chiusura il successo casalingo della Dinamo Sassari, che si riavvicina alle prime otto posizioni dopo aver battuto in volata la Nutribullet Treviso per 96-94. Il protagonista è Justin Bibbins che firma 22 punti e soprattutto il canestro del +4 e poi soprattutto i liberi nei secondi finali che decidono la sfida. A Treviso non riesce il secondo miracolo dopo quella della settimana scorsa, con Harrison che manca la tripla del sorpasso sulla sirena.

IL TABELLINO DELLE PARTITE

UMANA REYER VENEZIA – GERMANI BASKET BRESCIA 89-90 (14-24, 31-19, 12-20, 32-27)

Venezia: Ennis 26, Parks 22, Wiltjer 15

Brescia: Bilan 23, Della Valle 16, Ivanovic 16

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – NUTRIBULLET TREVISO 96-94 (22-29, 23-22, 27-18, 24-25)

Sassari: Bibbins 22, Halilovic 20, Bendzius 16

Treviso: Harrison 22, Mascolo 16, Bowman 15

ESTRA PISTOIA – BERTRAM DERTONA TORTONA 89-93 (26-28, 19-23, 25-23, 19-19)

Pistoia: Forrest 24, Paschall 16, Rowan 13

Tortona: Vital 21, Strautins 16, Kuhse 15

NAPOLI BASKET – GIVOVA SCAFATI 96-94 (22-19, 24-19, 18-19, 18-25, 14-12) d.t.s

Napoli: Pullen 28, Totè 21, Pangos 11

Scafati: Gray 25, Pinkins 20, Cinciarini 16