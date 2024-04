Badminton, Carolina Marin vince gli Europei! Anders Antonsen si impone tra gli uomini

Cala il sipario sugli Europei individuali 2024 di badminton: a Saarbrücken (Germania), vengono distribuiti gli ultimi quattro titoli, dopo quello di doppio misto assegnato ieri. Doppietta per la Danimarca, vittoriosa tra gli uomini sia in singolare che in doppio, secondo titolo per la Francia, che dopo il successo nel doppio misto di ieri, oggi si impone nel doppio femminile, infine esulta la Spagna per il titolo di Carolina Marin nel singolare femminile.

Nel singolare maschile il numero 2 del tabellone, il danese Anders Antonsen regola la testa di serie numero 4, il transalpino Toma Junior Popov per 21-18 21-13, mentre nel singolare femminile la numero 1 del seeding, la spagnola Carolina Marin, supera la scozzese Kirsty Gilmour, numero 4 del tabellone, per 21-11 21-18.

Nel doppio maschile il derby danese premia la coppia numero 1 del tabellone, composta da Kim Astrup ed Anders Skaarup Rasmussen, che batte il duo composto dai connazionali Andreas Søndergaard e Jesper Toft per 21-16 21-15.

Nel doppio femminile le transalpine Margot Lambert ed Anne Tran, accreditate della seconda testa di serie, rimontano e battono le sorelle bulgare Gabriela e Stefani Stoeva, coppia numero 3 del tabellone, con il punteggio di 16-21 21-17 21-11.

EUROPEI INDIVIDUALI BADMINTON 2024

Finali del 14 aprile

Singolare maschile

Anders Antonsen (Danimarca, 2) b. Toma Junior Popov (Francia, 4) 21-18 21-13

Singolare femminile

Carolina Marin (Spagna, 1) b. Kirsty Gilmour (Scozia, 4) 21-11 21-18

Doppio maschile

Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Danimarca, 1) b. Andreas Søndergaard / Jesper Toft (Danimarca) 21-16 21-15

Doppio femminile

Margot Lambert / Anne Tran (Francia, 2) b. Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Bulgaria, 3) 16-21 21-17 21-11