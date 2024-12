ATP Hong Kong, Norrie il prossimo avversario di Sonego, Marozsan vince il match pazzo con Safiullin

Si è chiusa da pochi minuti la prima giornata del torneo di Hong Kong. Una giornata più dolce che amara per i colori italiani, con il ko di Luciano Darderi con Miomir Kecmanovic, l’approdo al tabellone principale di Francesco Passaro e il passaggio al secondo turno di Lorenzo Sonego, che ha dato una bella risposta battendo Brandon Nakashima, sesta testa di serie.

Il ragazzo di Torino conosce anche il suo avversario per la prossima sfida: è Cameron Norrie, che fatica più di quanto preventivato per aver ragione dello statunitense Learner Tien, finalista delle ultime Next Gen Finals che si conferma una possibile mina vagante per il 2025. Il britannico deve lottare con le unghie e con i denti, ritrovandosi anche sotto 5-3 nella seconda frazione, ma l’americano si smarrisce e subisce un ko che rimane comunque bruciante.

L’altra partita vedeva di fronte due giocatori elettici come Roman Safiullin e Fabian Marozsan, capaci di tutto se le cose si sistemano al meglio. Ed il secondo set, dopo un primo in cui il russo cede per una seconda troppo attaccabile, mantiene le aspettative: l’ungherese non sfrutta quattro palle match, si fa brekkare due volte quando va a servire per la partita per poi imporsi in un tiebreak durissimo, chiuso sull’11-9.

ATP HONG KONG, RISULTATI 30 DICEMBRE

M. Kecmanovic b. L. Darderi 6-3 6-3

F. Marozsan b. R. Safiullin 6-1 7-6

L. Sonego b. B. Nakashima 7-6 6-3

C. Norrie b. L. Tien 6-3 7-5