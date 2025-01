ATP Hong Kong, Alexandre Muller è l’uomo delle rimonte: primo titolo, battuto Nishikori

Alexandre Muller è stato l’uomo delle rimonte durante questa settimana nell’ATP 250 di Hong Kong. Primo titolo in assoluto nella carriera a livello ATP per il francese che in finale ha battuto Kei Nishikori con il punteggio di 2-6 6-1 6-3 in un’ora e tre quarti di gioco.

Il giapponese ha giocato un grande tennis per tutta la settimana, ma oggi è calato alla distanza. Primo parziale che è stato davvero impressionante da parte del nipponico che non ha sbagliato praticamente nulla, si è messo nella modalità muro e il francese ci è sbattuto contro, sbagliando e perdendo spesso la pazienza.

Successivamente c’è stato un evidente calo da parte del giapponese nell’esplosività e nella tenuta dal punto di vista fisico: più pronto su ogni palla il transalpino che ha reagito anche da un punto di vista caratteriale, ha sfruttato tutta la fiducia accumulata in questi giorni e si è assicurato il titolo.

Un titolo che è maturato al termine di cinque match tutti e cinque rimontati: ha perso il primo set e ha trovato la forza ogni volta di ribaltare tutto. Tre sono i giocatori nella storia ad aver finto un titolo avendo rimontato in tutti i match: Arthur Ashe nelle WCT Finals del 1975, Alexander Bublik l’anno scorso a Montpellier e appunto Alexandre Muller.