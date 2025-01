ATP Hong Kong, continua il sogno di Nishikori, battuto anche Norrie. Muller e Shang avanzano alle semifinali

Anche il torneo di Hong Kong ha i suoi semifinalisti. Nella rosa dei pretendenti a uno dei primissimi titoli dell’anno non ci sarà Lorenzo Musetti, eliminato dallo spagnolo Jaume Munar dopo un lungo braccio di ferro; e per l’iberico ci sarà una partita inaspettata ai più con il francese Alexandre Muller.

Il numero 67 al mondo vince inaspettatamente il derby con il connazionale Arthur Fils; il numero 4 del tabellone inizia bene portandosi a casa la prima frazione ma per poi calare nettamente alla distanza, anche perché la sua seconda tende a non entrare più dalla seconda frazione in poi (6/22 totale e 7 doppi falli), con il suo avversario che ne approfitta salvando undici palle break nella seconda, combattuta frazione.

Prosegue il sogno di Kei Nishikori, che sta tornando a sciorinare lo smalto che lo ha portato in passato a essere anche numero 4 del mondo. Dopo Karen Khachanov fa cadere al suo cospetto anche Cameron Norrie tornando a disputare un penultimo atto di un torneo ATP a tre anni e mezzo dall’ultima volta.

Per lui l’interessantissimo derby con Shang Juncheng, che ha avuto la meglio in una partita assai complicata con Fabian Marozsan, il giustiziere di Rublev nel turno precedente. Per il cinese è un ritorno in semifinale dopo tre mesi e mezzo, quando vinse il torneo di Chengdu contro Lorenzo Musetti.

ATP HONG KONG, RISULTATI 3 GENNAIO

A. Muller b. A. Fils 3-6 6-3 6-1

J. Munar b. L. Musetti 2-6 7-6 7-5

J. Shang b. F. Marozsan 1-6 6-3 6-4

K. Nishikori b. C. Norrie 6-3 3-6 6-2