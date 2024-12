ATP Hong Kong 2025, Diallo il primo avversario di Musetti. Avanzano Shang e Nishikori

Si chiude il primo turno del torneo ATP di Hong Kong, che ha il compito di aprire l’annata 2025. Francesco Passaro non riesce a raggiungere Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego al secondo turno dopo il ko con Pedro Martinez con un doppio 6-4, abbandonando dunque il sogno di entrare in top 100.

Il primo avversario di Musetti del nuovo anno sarà invece Gabriel Diallo, con cui c’è un trascorso ben poco edificante alla Unipol Arena di Bologna, nella fase a gironi della Coppa Davis 2023 quando il canadese diede il punto decisivo ai suoi con il successo per 7-5 6-4. Il nordamericano va sotto di un set con lo spagnolo Roberto Carballes Baena, per poi rimontare in una lotta durata quasi tre ore.

Kei Nishikori e Zizou Bergs saranno invece gli avversari delle altre due teste di serie beneficiarie di un bye, Karen Khacchanov ed Arthur Fils. Il giapponese vince nettamente la sfida dal retrogusto da ‘macchina del tempo’ con Denis Shapovalov e anche in modo abbastanza netto, mentre la wild card belga supera il qualificato spagnolo Alejandro Moro Cañas con un doppio 6-4.

Negli altri match, il francese Alexandre Muller rimonta lo svizzero Marc-Andrea Huesler e raggiunge Miomir Kecmanovic al prossimo turno; partita più complicata del previsto per il portoghese Nuno Borges, che si ritrova spalle al muro con il cinese Yunchaokete Bu che ha anche il servizio per chiudere i conti, ma si rialza riuscendo a spuntarla al tiebreak decisivo. Jaume Munar vince il derby iberico con Alejandro Davidovich Fokina mentre in chiusura di giornata il talentino cinese Shang Juncheng ha la meglio sul padrone di casa Chak Lam Coleman Wong, titolare di una wild card.

ATP HONG KONG 2025, RISULTATI 31 DICEMBRE

Z. Bergs b. A. Moro Cañas 6-4 6-4

A. Muller b. M. Huesler 2-6 6-4 6-3

N. Borges b. Y. Bu 3-6 6-3 7-6

J. Munar b. A. Davidovich Fokina 4-6 6-3 6-3

P. Martinez b. F. Passaro 6-4 6-4

K. Nishikori b. D. Shapovalov 6-2 6-3

G. Diallo R. Carballes Baena

J. Shang b. C. Wong 7-6 6-4