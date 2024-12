ATP Brisbane, Djokovic parte bene e Kyrgios esce di scena subito sotto gli ace di Mpetshi Perricard

Andata in archivio un’altra giornata di incontri nell’ATP250 di Brisbane. Sul cemento australiano Matteo Arnaldi ha dato ottimi segnali, vista l’ottima prestazione contro il padrone di casa Alexei Popyrin: 6-3 6-2 lo score in favore del ligure. Sul suo cammino ci sarà lo statunitense Reilly Opelka (n.293 del mondo), che sta cercando di ricostruirsi una classifica dignitosa dopo essere stato lontano dal circuito per problemi fisici importanti.

L’americano si è imposto contro l’argentino Federico Agustin Gomez (n.137 ATP), proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-5 6-4 e sarà un’insidia di non poco conto per Arnaldi, specialmente se dovesse trovare continuità di rendimento al servizio. A proposito di battuta, la partita tra Nick Kyrgios e Giovanni Mpetshi Perricard è stata una specie di lezione in questo fondamentale.

Entrambi i giocatori hanno fatto vedere doti non comuni con questo colpo. In particolare, il francese (n.31 ATP) ha messo a referto ben 36 ace rispetto ai 15 di Kyrgios. Un confronto lottato, vinto dal transalpino con il punteggio di 7-6 (2) 6-7 (4) 7-6 (3) in 2 ore e 30 minuti. Mpetshi Perricard sarà una bella bega per tutti in questo torneo e anche nella stagione, se dovesse continuare con questa qualità al servizio. Bene comunque il rientro dell’australiano che, dismessi i panni di accusatore di Jannik Sinner per la vicenda “Clostebol”, ha fatto vedere lampi del suo tennis di talento nonostante la lontananza dai campi. Il francese, quindi, affronterà l’americano Frances Tiafoe (n.4 del seeding), che si è imposto per 7-6 (5) 6-3 contro l’australiano Adam Walton (n.93 ATP).

Avanza Novak Djokovic. L’attuale n.7 ATP, testa di serie n.1, non ha avuto troppi problemi per piegare la wild card Rinky Hijikata (n.73 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 16 minuti di gioco. Un match nel quale Nole ha messo in mostra un’ottima condizione fisica e tecnica, disegnando il campo in maniera perfetta. Negli ottavi ci sarà una sua vecchia conoscenza, ovvero il francese Gael Monfils (n.55 ATP), che ha piegato il giovane statunitense Nishesh Basavareddy (n.138 del ranking) con il punteggio di 6-4 4-6 6-1. Vedremo se il serbo otterrà la ventesima vittoria in altrettanti incontri con il transalpino.

Per quanto concerne gli altri match, il giovane ceco Jakub Mensik (n.48 del ranking) si è imposto contro l’esperto kazako Mikhail Kukushkin (n.113 del mondo) per 7-6 (3) 6-4 e nel prossimo turno se la vedrà contro il serbo Dusan Lajovic, entrato in tabellone come lucky loser per la rinuncia di Sebastian Korda, abile a sfruttare l’occasione con il successo contro il francese Arthur Cazaux (n.63 del ranking) per 6-4 6-4.