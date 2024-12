ATP Adelaide 2025, svelata l’entry list: Lorenzo Musetti uno dei big più attesi, ci sarà anche un altro italiano

Da lunedì 6 a sabato 11 gennaio andrà in scena l’Adelaide International 2025, un torneo ATP di categoria 250 in programma la settimana che precede l’inizio del tabellone principale degli Australian Open, primo Slam della nuova stagione. Molti big decidono di non giocare match ufficiali in quei giorni, per arrivare in anticipo a Melbourne, quindi il campo partenti non è stellare.

Ad oggi sono due i tennisti italiani ammessi nel main draw di Adelaide, con Lorenzo Musetti (17° nel ranking mondiale) che sarebbe virtualmente n.2 del seeding alle spalle dell’americano Tommy Paul (n.12 ATP). Iscritto al tabellone principale anche un altro azzurro, Matteo Arnaldi (n.37 al mondo), attualmente primo degli esclusi dal novero delle otto teste di serie.

Musetti, la settimana precedente, sarà di scena a Hong Kong per un altro ATP 250 che inaugurerà la sua stagione agonistica. Nell’elenco provvisorio dei partecipanti all’evento australiano figurano inoltre Sebastian Korda, Tomas Machac, Jordan Thompson, Jiri Lehecka, Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik, tutti potenziali vincitori della manifestazione. Di seguito l’entry list dell’ATP 250 di Adelaide 2025.

ENTRY LIST ATP ADELAIDE 2025

1 Tommy Paul 12 12

2 Lorenzo Musetti 17 17

3 Sebastian Korda 22 22

4 Tomas Machac 25 25

5 Jordan Thompson 26 26

6 Jiri Lehecka 28 28

7 Felix Auger-Aliassime 29 29

8 Alexander Bublik 33 33

Matteo Arnaldi 37 37

Brandon Nakashima 38 38

Tomas Martin Etcheverry 39 39

Tallon Griekspoor 40 40

Zhizhen Zhang 45 45

Marcos Giron 46 46

Roberto Bautista Agut 51 51

David Goffin 52 52

Miomir Kecmanovic 54 54

Denis Shapovalov 56 56

(WC) Thanasi Kokkinakis 77