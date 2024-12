Atletica, l’Italia scopre Konjoneh Maggi tra gli under 23 agli Europei di Cross. Barnicoat e Anderson fanno festa

Le gare riservate agli under 23 hanno animato la parte centrale degli Europei di Cross 2024, in corso di svolgimento sui pratoni di Antalya (Turchia) dove risplende un timido sole e la temperatura si aggira attorno ai 14 °C (sventato il tanto temuto rischio pioggia, almeno per il momento). Dopo aver vinto la staffetta mista e aver conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre femminile under 20, l’Italia non è riuscita a salire sul podio ma può sorridere per la brillante prestazione offerta da Konjoneh Maggi.

L’azzurro ha preso la testa a metà gara e ha cercato di andare via insieme ad altri quattro atleti, ma nel corso dell’ultimo giro ha pagato un po’ la fatica e sul rettilineo finale è scivolato progressivamente indietro, chiudendo al sesto posto con un distacco di quattordici secondi dal vincitore. Il britannico Will Barnicoat ha lanciato una bella volata, imponendosi con il tempo di 18:27 dopo 6322 metri di fatica e ha avuto la meglio nei confronti dell’irlandese Nicholas Griggs e del connazionale David Stone (a quattro secondi), poi a seguire l’ucraino Andrii Atamaniuk e il francese Luc Le Baron. Gli altri italiani: Mauro Dallapiccola 41mo a 56”, Stefano Cecere 45mo a 1’01”, Stefano Benzoni 55mo a 1’24”, Thomas Sorci 61mo a 1’34”, Nicolò Bedini 68mo a 2’14”. La Gran Bretagna ha vinto la gara a squadre (17 punti) davanti a Francia (24) e Danimarca (42), Italia undicesima con 92 punti.

La gara femminile è stata vinta dalla britannica Phoebe Anderson, che sul rettilineo finale si è resa protagonista di uno splendido allungo con cui ha tramortito la spagnola Maria Forero e la finlandese Ilona Mononen, che in precedenza avevano cercato l’azione. Anderson si è imposta con il tempo di 21:16, precedendo l’iberica di cinque secondi e la nordica di otto secondi. Le italiane hanno chiuso nelle retrovie: Ilaria Bruno 32ma (a 1’18”), Greta Settino 33ma (a 1’20”), Adele Roatta 43ma (a 1’35”), Aurora Bado 47ma (a 1’39”), Melissa Fracassini 51ma (a 1’43”), Agnese Carcano 60ma (a 2’03”). La Gran Bretagna si è imposta nella gara a squadre con 24 punti, precedendo Turchia (38) e Germania (40), Italia nona con 108 punti.