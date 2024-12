Atletica, Gout Gout firma un contratto milionario: cifra incredibile per il 16enne sulle orme di Bolt

Gout Gout aveva fatto parlare di sé durante la scorsa estate, quando conquistò la medaglia d’argento sui 200 metri ai Mondiali Under 20. Il velocista australiano salì sul podio a Lima da ampiamente fuori categoria, visto che è un classe 2007 che ha affrontato avversari più grandi di lui. Il quasi 17enne (spegnerà le candeline il prossimo 29 dicembre) ha però strabiliato nelle ultime settimane in occasione dei Campionati Studenteschi Australiani andati in scena a Brisbane (tra l’altro sede delle Olimpiadi 2032).

Lo sprint stampò in batteria un roboante 10.04 sui 100 metri, ma sostenuto da un vento a favore di ben 3,4 m/s, ben oltre il limite massimo di 2,0 imposto dal regolamento per ratificare il riscontro cronometrico dal punto di vista statistico. In finale, con una brezza entro i parametri regolamentari (0,9 m/s), ha corso in 10.17, crono che vale il sesto posto nella classifica all-time riservata ai minorenni, dove al momento primeggiano lo statunitense Christian Miller e il thailandese Puripol Bonsoon (10.06, entrambi nel 2023).

Sul mezzo giro di pista, però, è risultato ancora più spumeggiante: si è scaldato con un 20.38 in batteria, ma poi ha incantato in finale tuonando un imperiale 20.04 (1,5 m/s di vento a favore) ed è diventato l’under 17 più veloce della storia, visto che ha migliorato lo storico 20.13 con cui Usain Bolt si presentò al mondo nel 2003. Ha battuto il record australiano assoluto (il mitico 20.06 di Peter Norman alle Olimpiadi di Città del Messico 1968) e i paragoni con Usain Bolt si stanno sprecando.

Proprio in virtù di queste premesse, Gout Gout ha firmato un contratto sensazionale con Adidas: si parla di sei milioni di dollari più bonus legati alle prestazioni. Il colosso dell’abbigliamento sportivo ha deciso di puntare sul giovane velocista come testimonial, secondo quanto riportato dal tabloid Guardian. Si tratta di una somma incredibile, perché Bolt percepiva al suo apice circa dieci milioni di dollari da Puma, somma a cui Noah Lyles (Campione Olimpico dei 100 metri) non è ancora arrivato con Adidas. Da contratto dovrebbe rimanere in Australia per completare il proprio percorso, ma per alcuni periodi dovrebbe trasferirsi in Florida per allenarsi con Lyles.