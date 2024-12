Calendario Europei e Mondiali pattinaggio artistico 2025: orari giorno per giorno, dove si svolgono, programma, tv

La stagione 2024-2025 di pattinaggio artistico sta per vivere la sua fase clou. Una volta archiviata la pre-season, la lunga fase dedicata al Grand Prix e la classica trafila dei Campionati Nazionali, il “circus” del ghiaccio si appresta a disputare gli eventi più importanti di tutta l’annata sportiva, ovvero i Campionati Europei e i Campionati Mondiali.

Come da tradizione, la prima competizione in programma sarà la rassegna continentale che, questa volta, ritorna tra il 29 gennaio al 2 febbraio nuovamente a Tallinn, città estone che aveva già ospitato la gara nel 2022. I Mondiali invece a distanza di nove anni torneranno a Boston, negli Stati Uniti, dal 26 al 30 marzo. Nel mezzo, è doveroso dirlo, ci saranno anche i Four Continents e i Mondiali Junior.

Nelle scorse ore la Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha comunicato in via ufficiale il roster tricolore che prenderà parte agli Europei. Si tratta di una squadra molto numerosa come comprende Daniel Grassl, Nikolaj Memola e Matteo Rizzo per il comparto maschile, la premiata ditta Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann per quello femminile, il trittico Sara Conti-Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini ed Irma Caldara-Riccardo Maglio per le coppie e i veterani Charlène Guignard-Marco Fabbri con Victoria Manni-Carlo Roethlisberger nella danza. L’obiettivo sarà chiaramente raccogliere più piazzamenti sul podio possibile, con il sogno di andare a medaglia in ogni specialità.

I nomi dei partecipanti per i Mondiali di Boston saranno comunicati invece solo più avanti. Ad ogni modo, l’Italia potrà contare su un numero leggermente più ridotto. A partire alla volta degli States saranno infatti una sola componente donna e due pattinatori per le ciascuna delle restanti categorie.

Gli Europei e i Mondiali 2025 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni in differita sui canali lineari di Eurosport (Eurosport 1, Eurosport 2) oltre che su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione), quindi anche in streaming su Sky Go e DAZN (In caso di passaggi su Eurosport 1, Eurosport 2) e su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+). Di seguito il programma completo delle competizioni con orari italiani.

PROGRAMMA EUROPEI 2025 TALLINN (ORARI ITALIANI, SCHEDULE PROVVISORIA)

Mercoledì 29 gennaio

12:00 Short program coppie d’artistico

16:00 Short program individuale femminile

Giovedì 30 gennaio

12:00 Short program individuale maschile

18:00 Short program coppie d’artistico

Venerdì 31 gennaio

11:00 Rhythm dance danza sul ghiaccio

17:00 Free program individuale femminile

Sabato 1 febbraio

12:00 Free dance danza sul ghiaccio

17:00 Free program individuale maschile

Domenica 2 febbraio

15:00 Exhibition Gala

PROGRAMMA MONDIALI 2024 BOSTON (ORARI ITALIANI, SCHEDULE PROVVISORIA)

Mercoledì 26 marzo

17:05 Short program individuale femminile

Giovedì 27 marzo

00:45 Short program coppie d’artistico

17:05 Short program individuale maschile

Venerdì 28 marzo

00:15 Free program coppie d’artistico

17:20 Rhythm dance danza sul ghiaccio

Sabato 29 marzo

00:00 Free program individuale femminile

19:30 Free danza danza sul ghiaccio

Domenica 30 marzo

00:00 Free program individuale maschile

20:00 Exhibition Gala

COME SEGUIRE GLI EUROPEI E I MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO IN TV

Diretta TV: non prevista. Possibili collegamenti in diretta e in differita su Eurosport 1,2 e su RAI SPORT+HD (palinsesto in via di definizione)

Diretta Streaming: Discovery+ (diretta integrale), DAZN e Sky Go (in caso di trasmissioni su Eurosport 1,2); RAI Play (in caso di trasmissione su RAI SPORT+HD)

Diretta testuale: OA Sport