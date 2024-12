Alberto Razzetti: “Record europeo una cosa veramente incredibile, mi riempie d’orgoglio”

Gran bella medaglia d’argento per Alberto Razzetti nei 200 farfalla ai Mondiali in vasca corta di Budapest. Arriva un’altra bella soddisfazione per l’uomo che si era già seduto alla piazza d’onore ai Mondiali di Doha, e che ha saputo raggiungere tre finali alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Queste le sue parole alla Rai: “Sono contentissimo. Grande gara. Sapevo che con Kharun sarebbe stato difficile, ieri nei 50 ha dimostrato di essere in forma e oltretutto è resistente. Però sono felice del secondo posto, che avrei fatto quel tempo. 1’49″00 era il record europeo. Che per me era una cosa veramente incredibile. Capita a tanti di farlo. Mi riempie di orgoglio. Sono contento di aver fatto meno di Abu Dhabi“.

Molto chiaro il suo pensiero circa l’approccio alle gare: “Indipendentemente dalla forma e dal momento dell’anno cerco di dare sempre il 100% altrimenti non avrebbe senso. Sono ora in grande forma e fiducia, lavoriamo bene da 4 anni. Dobbiamo continuare così, più faccio queste gare fatte bene e più mi viene voglia. Oggi posso essere molto contento“.

Dopo il podio: “Si sta sempre bene, sempre un piacere salire sui podi. Non ci si abitua mai, sempre una bella emozione. E’ un onore aver battuto il record di Cseh, non c’è bisogno di presentarlo. Esserci riuscito è un motivo di onore. Non sono convinto che questo tipo di podio mi piaccia, ma almeno è una cosa diversa. Serve provare delle novità per il nostro sport, per renderlo più popolare perché secondo me merita di esserlo ancora di più. Sicuramente di medaglie internazionali ho avuto la fortuna di vincerne tante, sono contento di continuare su questo livello e togliermi soddisfazioni. 4×200? Probabilmente non farò la mattina, vediamo come sarà la situazione la sera. Se ci sarà da dare il 1000%, lo darò. Poi vediamo. Preferisco fare una cosa alla volta, con due gare in un giorno penso prima alla prima e poi alla seconda per non andare a mettere troppe cose nella testa che influiscono negativamente sulla prestazione. Speriamo arrivino altre medaglie“.

Per Razzetti oggi tempo di 1’48″64 che vale anche il record europeo. Si tratta del quinto primato continentale in vasca corta che va in mano italiana, e soprattutto si tratta di togliere dall’albo dei recordman il mito di Laszlo Cseh.