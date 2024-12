A che ora Van der Poel oggi in Coppa del Mondo di ciclocross a Gavere: dove vederlo in tv e streaming

La Coppa del Mondo di Ciclocross non si ferma nemmeno durante il periodo natalizio. La gara di Gavere è ormai una prassi per la competizione iridata, smaltendo il 25 dicembre tra pedalate e tanto fango. E in uno degli appuntamenti più in vista della stagione è presente Mathieu van der Poel.

Il campione del mondo in carica è tornato alle competizioni la scorsa domenica. Risultato: due corse e due vittorie, a Zonhoven in Coppa del Mondo ed in Superprestige a Mol. Sintomo di come sia uno, due incollature avanti rispetto agli altri ‘umani’; e senza Wout Van Aert e Tom Pidcock a mettergli i bastoni tra le ruote si prospetta per lui un’altra gara in solitaria.

Il quinto appuntamento di Coppa del Mondo di ciclocross in Belgio inizierà alle 13.40 con la gara femminile, che vede tutti i grossi calibri in gara con olandesi e belghe pronte a darsi battaglia e Sara Casasola che tenterà di ritagliarsi un posto al sole, mentre la gara maschile comincerà alle 15.10.

L’evento (gara femminile e maschile) verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CICLOCROSS GAVERE 2024

Giovedì 26 dicembre

Ore 13.40 Gara femminile – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 15.10 Gara maschile – Diretta tv su Eurosport 1

