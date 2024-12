A che ora il biathlon oggi in tv, Sprint femminile Le Grand Bornand 2024: startlist, programma, streaming

Oggi, venerdì 20 dicembre, seconda giornata di gare nella terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025. Sulle nevi di Annecy-Le Gran Bornard (Francia) assisteremo alla Sprint femminile, che darà il via alle danze. 7.5 km nei quali le atlete cercheranno di trovare prestazione sugli sci stretti e nello stesso tempo precisione nelle serie di tiro sui due poligoni.

In casa Italia si dovrà fare a meno anche per questo appuntamento di Lisa Vittozzi. La detentrice della Sfera di Cristallo (generale) ha fatto sapere attraverso i propri canali social che sta lavorando sodo per recuperare, dopo essersi dovuta fermare per un problema alla schiena. Ritroveremo, si spera, la sappadina per la quarta tappa di Oberhof (Germania) dal 9 al 12 gennaio 2025.

Ciò detto, spetterà a Dorothea Wierer trascinare il resto della compagnia azzurra. La campionessa altoatesina sta salendo di condizione dal punto di vista della velocità sugli sci. Si spera che anche il suo rendimento al poligono sia altrettanto, in modo da trovare la massimizzazione della propria prestazione.

La 7.5 km Sprint femminile, valida per la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025, in andrà in scena sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia) a partire dalle 14.20. La cura della trasmissione televisiva sarà garantita da Eurosport1 HD; in streaming su SkyGo, NOW https://www.biathlonworld.com/watchlive e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

A CHE ORA IL BIATHLON OGGI IN TV

Venerdì 20 dicembre

Ore 14.20 7.5 km Sprint femminile a Le Grand-Bornand (Francia) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA SPRINT FEMMINILE BIATHLON A LE GRAND-BORNAND

Diretta tv: Eurosport1 HD, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, https://www.biathlonworld.com/watchlive e su DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SPRINT FEMMINILE BIATHLON A LE GRAND-BORNAND

1 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 14:20:30 1

2 RANDBY Gro NOR 2002 14:21:00

3 DIMITROVA Valentina BUL 2003 14:21:30

4 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 14:22:00

5 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 14:22:30

6 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:23:00

7 LEINAMO Sonja FIN 2002 14:23:30

8 KUELM Susan EST 1996 14:24:00

9 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:24:30

10 MAKAROVA Aliona MDA 1994 14:25:00

11 JAKIELA Joanna POL 1999 14:25:30

12 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 14:26:00

13 MEIER Lea SUI 2001 14:26:30

14 REPINC Lena SLO 2003 14:27:00

15 ANDEXER Anna AUT 2003 14:27:30

16 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:28:00 B

17 TANG Jialin CHN 1991 14:28:30 1

18 STREMOUS Alina MDA 1995 14:29:00 B

19 KINK Julia GER 2004 14:29:30 1

20 GROTIAN Selina GER 2004 14:30:00 B

21 ZUK Kamila POL 1997 14:30:30 2

22 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 14:31:00 B

23 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:31:30 2

24 GANDLER Anna AUT 2001 14:32:00 B

25 BULINA Sanita LAT 2001 14:32:30 2

26 COMOLA Samuela ITA 1998 14:33:00 B

27 GHILENKO Alla MDA 1992 14:33:30 2

28 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 14:34:00 B

29 WEIDEL Anna GER 1996 14:34:30 2

30 CLOETENS Maya BEL 2002 14:35:00 B

31 BASERGA Amy SUI 2000 14:35:30 2

32 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 14:36:00 B

33 TODOROVA Milena BUL 1998 14:36:30 2

34 RICHARD Jeanne FRA 2002 14:37:00 B

35 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 14:37:30 2

36 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 14:38:00 B

37 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 14:38:30 2

38 ANDERSSON Sara SWE 2003 14:39:00 B

39 LUNDER Emma CAN 1991 14:39:30 2

40 LIE Lotte BEL 1995 14:40:00 B

41 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:40:30 2

42 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:41:00 R

43 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:41:30 2

44 OEBERG Elvira SWE 1999 14:42:00 R

45 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:42:30 2

46 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:43:00 R

47 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:43:30 2

48 SIMON Julia FRA 1996 14:44:00 R

49 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 14:44:30 2

50 WIERER Dorothea ITA 1990 14:45:00 R

51 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:45:30 2

52 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:46:00 R

53 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:46:30 2

54 yr PREUSS Franziska GER 1994 14:47:00 R

55 IRWIN Deedra USA 1992 14:47:30 2

56 b MICHELON Oceane FRA 2002 14:48:00 R

57 REMENOVA Zuzana SVK 2000 14:48:30 2

58 TANNHEIMER Julia GER 2005 14:49:00 R

59 BOUVARD Eve BEL 1999 14:49:30 2

60 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:50:00 R

61 CARRARA Michela ITA 1997 14:50:30 2

62 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:51:00 R

63 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:51:30 2

64 HALVARSSON Ella SWE 1999 14:52:00 R

65 LIEN Ida NOR 1997 14:52:30 3

66 VOIGT Vanessa GER 1997 14:53:00 R

67 TRABUCCHI Martina ITA 2002 14:53:30 3

68 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:54:00 R

69 KRYVONOS Anna UKR 1997 14:54:30 3

70 MOSER Nadia CAN 1997 14:55:00

71 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 14:55:30

72 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:56:00

73 MAKA Anna POL 1992 14:56:30

74 HRISTOVA Lora BUL 2003 14:57:00

75 OTCOVSKA Kristyna CZE 2000 14:57:30

76 GASPARIN Aita SUI 1994 14:58:00

77 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:58:30

78 KO Eunjung KOR 1996 14:59:00 G

79 FREED Margie USA 1997 14:59:30

80 BLEIDELE Elza LAT 2005 15:00:00

81 TRAUBAITE Judita LTU 2000 15:00:30

82 MEZDREA Andreea ROU 2001 15:01:00

83 KOZICA Anika CRO 1997 15:01:30

84 YEGOROVA Polina KAZ 2001 15:02:00

85 CHU Yuanmeng CHN 1999 15:02:30

86 GEMBICKA Daria POL 2001 15:03:00

87 KOCERGINA Natalja LTU 1985 15:03:30

88 CASTONGUAY Grace USA 2001 15:04:00

89 CHIRKOVA Elena ROU 1994 15:04:30

90 REMENOVA Maria SVK 2000 15:05:00

91 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 15:05:30

92 PENDRY Shawna GBR 2002 15:06:00

93 STEBLYNA Liliia UKR 2000 15:06:30

94 KRYUKOVA Arina KAZ 2002 15:07:00

95 HAMALAINEN Inka FIN 2005 15:07:30

96 GENEVA Milana KAZ 2004 15:08:00

97 BULINA Sandra LAT 2001 15:08:30

98 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 15:09:00