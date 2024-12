A che ora il biathlon oggi in tv, Mass start Le Grand Bornand 2024: startlist, programma, streaming

Oggi, domenica 22 dicembre, giornata di chiusura sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025. Saranno le Mass Start a far calare il sipario sull’appuntamento in terra transalpina. Alle 12.30 avrà inizio la gara con partenza in linea maschile, mentre alle 14.45 prenderà il via la prova femminile.

Tra gli uomini vedremo se Johannes Boe, a segno ieri nell’inseguimento, sarà in grado di conquistare l’89° successo in gara di alto livello in carriera. Un dominio quello del norvegese nella pursuit, con una gestione delle serie di tiro e delle frazioni di fondo quasi impeccabile. Scopriremo se qualcuno sarà in grado di contrastarlo e di mettere in discussione il suo ruolo di leader. Tra le fila azzurre, ci saranno Tommaso Giacomel e Lukas Hofer. Il 25enne trentino non è uscito assolutamente soddisfatto dall’inseguimento, commettendo tanti errori al poligono e concludendo in undicesima posizione. Ancor più distante Hofer, che si augura di fare meglio oggi.

Sul versante femminile la tedesca Franziska Preuss vorrà dimostrare anche in questo format la sua condizione ottima tra velocità sugli sci e nelle sessioni di tiro. La teutonica si dovrà guardare dalle padrone di casa, guidate da Julia Simon e da Justine Braisaz-Bouchet. Per quanto riguarda le azzurre, Dorothea Wierer ha reagito bene nell’inseguimento alla prestazione non positiva della Sprint. L’altoatesina ama molto questo format e vedremo se riuscirà a esaltarsi. A tenere alto il vessillo italico ci sarà anche Hannah Auchentaller.

Guarda la Coppa del Mondo di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Le due Mass Start maschile e femminile, valide per la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025, andranno in scena sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia) a partire dalle 12.30 per gli uomini e dalle 14.45 per le donne. La cura della trasmissione televisiva sarà garantita da Eurosport1 HD; in streaming su SkyGo, NOW, https://www.biathlonworld.com/watchlive e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuale delle gare.

A CHE ORA IL BIATHLON OGGI IN TV

Domenica 22 dicembre

Ore 12.30 15 km Mass Start maschile ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 14.45 12.5 km Mass Start femminile ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, https://www.biathlonworld.com/watchlive e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO MASS START MASCHILE

1 BOE Johannes Thingnes NOR 1 165

2 LAEGREID Sturla Holm NOR 2 95

3 JACQUELIN Emilien FRA 3 102

4 PERROT Eric FRA 4 116

5 SAMUELSSON Sebastian SWE 5 115

6 SOERUM Vebjoern NOR 6 83

7 NAWRATH Philipp GER 7 69

8 CLAUDE Fabien FRA 8 46

9 FILLON MAILLET Quentin FRA 9 48

10 ULDAL Martin NOR 10 110

11 STROEMSHEIM Endre NOR 11

12 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 12 58

13 FAK Jakov SLO 13 52

14 GIACOMEL Tommaso ITA 14 64

15 WRIGHT Campbell USA 15 47

16 HORN Philipp GER 16 92

17 GUIGONNAT Antonin FRA 17 41

18 LANGER Thierry BEL 18 41

19 STRELOW Justus GER 19 52

20 BOE Tarjei NOR 20

21 RIETHMUELLER Danilo GER 21 53

22 MANDZYN Vitalii UKR 22 41

23 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 23 24

24 DUDCHENKO Anton UKR 24 39

25 HOFER Lukas ITA 25 51

26 NELIN Jesper SWE 29 42

27 SEPPALA Tero FIN 34 34

28 KUEHN Johannes GER 28 34

29 STALDER Sebastian SUI 39 27

30 PONSILUOMA Martin SWE 26 22

Riserve

MARECEK Jonas CZE 36 20

STROLIA Vytautas LTU 49 20

RASTORGUJEVS Andrejs LAT 37 19

FINELLO Jeremy SUI 30 17

STARTLIST COPPA DEL MONDO MASS START FEMMINILE

1 PREUSS Franziska GER 1 165

2 OEBERG Elvira SWE 2 54

3 JEANMONNOT Lou FRA 3 29

4 VOIGT Vanessa GER 4 110

5 SIMON Julia FRA 5 116

6 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 6 119

7 MINKKINEN Suvi FIN 7 41

8 HALVARSSON Ella SWE 8 30

9 RICHARD Jeanne FRA 10 84

10 WIERER Dorothea ITA 11 55

11 MAGNUSSON Anna SWE 12 62

12 MICHELON Oceane FRA 13 37

13 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 14

14 SIDOROWICZ Natalia POL 15 42

15 GROTIAN Selina GER 16 77

16 HAUSER Lisa Theresa AUT 17

17 DZHIMA Yuliia UKR 18 92

18 LAMPIC Anamarija SLO 19 93

19 ANDERSSON Sara SWE 20 29

20 TANNHEIMER Julia GER 21

21 KIRKEEIDE Maren NOR 22 80

22 LIE Lotte BEL 23 33

23 CHAUVEAU Sophie FRA 24 10

24 HAECKI-GROSS Lena SUI 25 34

25 LEHTONEN Venla FIN 33 69

26 AUCHENTALLER Hannah ITA 27 48

27 DMYTRENKO Khrystyna UKR 29 44

28 LIEN Ida NOR 42 42

29 ZUK Kamila POL 44 38

30 CLOETENS Maya BEL 26 38

Riserve

COMOLA Samuela ITA 28 37

BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 30 35

TODOROVA Milena BUL 31 34

SKOTTHEIM Johanna SWE 52 27