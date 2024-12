A che ora il biathlon in tv oggi, sprint maschile Kontiolahti 2024: programma, tv, streaming, startlist

Oggi, venerdì 6 dicembre, andrà in scena la Sprint maschile di Kontiolahti (Finlandia), sede della macro-tappa d’apertura della Coppa del Mondo di biathlon. Nella prova sui due poligoni in terra finlandese, bisognerà trovare il non semplice compromesso tra velocità sugli sci stretti e precisione nelle serie di tiro. Si spera che in casa Italia si sappia fare meglio della 20 km Individuale.

Nella gara dei quattro poligoni il migliore degli azzurri è stato Lukas Hofer. L’altoatesino ha commesso solo un erre nell’ultima serie in piedi e terminato al 21° posto. Decisamente male invece il più atteso della formazione tricolore, Tommaso Giacomel. Il 25enne nostrano aveva messo in mostra grandi cose nel corso della frazione di staffetta, ma nella 20 km di due giorni fa è stato decisamente falloso nelle sessioni di tiro.

Servirà migliorare assolutamente nel poligono in piedi, che tanto ha fatto soffrire Giacomel. Si confida in una reazione anche Didier Bionaz e degli altri azzurri che non hanno particolarmente brillato fino a questo momento. Ci si aspetta un altro confronto rusticano tra la Norvegia guidata dal fuoriclasse Johannes Boe e la Francia, impressionante nella prova a squadre.

La Sprint maschile di Kontiolahti (Finlandia), valida per la macro-tappa d’apertura della Coppa del Mondo di biathlon, andrà in scena quest’oggi a partire dalle 16.20 e sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

BIATHLON IN TV OGGI

Venerdì 6 dicembre

Ore 16.20 Sprint maschile a Kontiolahti (Finlandia) – Diretta tv su Eurosport2 HD.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO KONTIOLAHTI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST COPPA DEL MONDO KONTIOLAHTI SPRINT MASCHILE

Orari di partenza nel fuso locale, -1 ora per il fuso italiano

