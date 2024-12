A che ora Conegliano-Milano oggi in tv, Mondiale per club volley femminile: programma semifinale e streaming

Oggi sabato 21 dicembre (ore 12.30 italiane) si gioca Conegliano-Milano, semifinale del Mondiale per Club 2024 di volley femminile. Ad Hangzhou (Cina) andrà in scena uno spettacolare derby italiano che metterà in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro la vincente del confronto tra le cinesi del Tianjin Bohai Bank (organizzatrici dell’evento) e le brasiliane del Dentil Praia Clube (vice campionesse del Sudamerica).

Si preannuncia una sfida particolarmente avvincente e appassionante, anche se le due squadre si presenteranno all’appuntamento in maniera differente. Le Pantere hanno giganteggiato nelle fase a gironi, infilando tre vittorie per 3-0 contro il Praia Clube, il NEC Red Rockets Kawasaki e l’LP Bank Ninh Binh (vice campionesse d’Asia), mentre le meneghine si sono dovute inchinare per 3-0 al cospetto del Tianjin e hanno regolato con il massimo scarto il Gerdau Minas e lo Zamalek.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli partiranno con i favori del pronostico dopo aver già tramortito il Vero Volley nella finale dell’ultima Champions League, nel recente precedente di Serie A1 e in Supercoppa Italiana. Il sestetto di coach Stefano Lavarini cercherà il grande colpaccio alla sua prima apparizione nella rassegna iridata, mentre la corazzata veneta sta inseguendo il terzo titolo della propria storia dopo quelli conquistati nel 2019 e nel 2022.

Si preannuncia un testa a testa titanico tra gli opposti Isabelle Haak e Paola Egonu. Conegliano potrà puntare anche sulla palleggiatrice Joanna Wolosz, sulle schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, sulle centrali Sarah Fahr, Cristina Chirichella e Marina Lubian, sul libero Monica De Gennaro. Milano potrà fare leva anche sulla regista Alessia Orro, sui martelli Myriam Sylla ed Helena Cazaute, sulla centrale Anna Danesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, semifinale del Mondiale per Club 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO, SEMIFINALE MONDIALE PER CLUB

Sabato 21 dicembre

Ore 12.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV, DAZN

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.