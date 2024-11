Zverev riduce il ritardo da Sinner nel ranking ATP: quanti punti ha di vantaggio? La classifica prima delle Finals

Jannik Sinner si presenterà alle ATP Finals da numero 1 del mondo con 10.330 punti all’attivo (il ranking ATP e la Race coincideranno alla vigilia dell’evento). Questo è il bottino che il tennista italiano si è garantito durante la stagione in corso, frutto per buona parte dei due trionfi negli Slam (Australian Open e US Open, 2.000 punti a testa), dei tre sigilli nei Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) e delle due affermazioni negli ATP 500 (Rotterdam e Halle).

Il fuoriclasse altoatesino sarà tra i grandi favoriti nel torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica, in programma sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. Il 23enne scenderà in campo con un vantaggio decisamente importante nei confronti dei più immediati inseguitori nel ranking ATP, anche se il margine si è assottigliato nell’ultima settimana perché il tedesco Alexander Zverev ha vinto il Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Il teutonico ha infatti incamerato i 1.000 punti messi in palio sul cemento della capitale francese e si è issato a quota 7.315 punti nella Race, dunque a 3.015 lunghezze di distacco dal nostro portacolori. Zverev ha operato il sorpasso utile per la conquista del secondo posto nella graduatoria mondiale ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz, che era stato eliminato agli ottavi e che ora è terzo a quota 6.810 punti (dunque a 3.520 lunghezze da Sinner).

Il russo Daniil Medvedev è fermo a 4.830, lo statunitense Taylor Fritz a 4.300, il serbo Novak Djokovic a 3.910. Il norvegese Casper Ruud (3.855), l’australiano Alex de Minaur (3.745) e il russo Andrey Rublev (3.720) giocheranno settimana prossimi nei 250 di Belgrado e Metz, dunque la situazione per quanto riguarda sesto, settimo, ottavo e nono posto è mutevole. Nel ranking ATP non sono ovviamente ancora stati tolti i punti delle Finals 2023, dunque Sinner primeggia con 11.330 davanti a Zverev (7.715), Alcaraz (7.210), Medvedev (5.230), Djokovic (5.210) e Fritz (4.300).

ATP RACE AL 3 NOVEMBRE 2024

1. Jannik Sinner (Italia) 10.330

2. Alexander Zverev (Germania) 7.315

3. Carlos Alcaraz (Spagna) 6.810

4. Daniil Medvevev (Russia) 4.830

5. Taylor Fritz (USA) 4.300

6. Novak Djokovic (Serbia) 3.910

7. Casper Ruud (Norvegia) 3.855, giocherà l’ATP 250 di Metz

8. Alex de Minaur (Australia) 3.745, giocherà l’ATP 250 di Belgrado

9. Andrey Rublev (Russia) 3.720, giocherà l’ATP 250 di Metz

10. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.340, giocherà l’ATP 250 di Metz

RANKING ATP AL 4 NOVEMBRE 2024

1. Jannik Sinner (Italia) 11.330

2. Alexander Zverev (Germania) 7.715

3. Carlos Alcaraz (Spagna) 7.210

4. Daniil Medvevev (Russia) 5.230

5. Novak Djokovic (Serbia) 5.210

6. Taylor Fritz (USA) 4.300

7. Casper Ruud (Norvegia) 3.815, giocherà l’ATP 250 di Metz

8. Alex de Minaur (Australia) 3.745, giocherà l’ATP 250 di Belgrado

9. Andrey Rublev (Russia) 3.720, giocherà l’ATP 250 di Metz

10. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.340, giocherà l’ATP 250 di Metz