WTA Jiujiang 2024, Trevisan si ferma nei quarti contro la slovacca Sramkova

Si ferma nei quarti di finale il cammino di Martina Trevisan nel WTA di Jiujiang. In Cina la tennista toscana è stata sconfitta in tre set dalla slovacca Rebecca Sramkova, numero 53 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3 3-6 6-2 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco.

Una partita dove sono le palle break salvate da Sramkova a fare la differenza. Infatti la slovacca è riuscita ad annullare dodici delle quattordici occasioni concesse all’azzurra nel match. Più alto anche il rendimento con la prima di Sramkova rispetto a Trevisan, visto che la slovacca ha vinto il 73% con questo colpo, contro il 63% dell’azzurra.

Trevisan ha subito una grande occasione in avvio di partita, visto che si porta sullo 0-40 sul servizio di Sramkova. La slovacca, però, annulla le tre palle break consecutive e si salva. Nel sesto game Trevisan ha un passaggio a vuoto, con Sramkova che riesce a strappare la battuta all’azzurra addirittura a zero. Martina ha ancora una possibilità nel nono game, procurandosi due palle break, ma non riesce ancora a sfruttarle e alla fine Sramkova chiude con il 6-3.

Il secondo set è un monologo da parte dell’azzurra. Trevisan, infatti, scappa via sul 5-1 con i break ottenuti nel quarto e nel sesto game. Sramkova riesce solamente ad accorciare, recuperando uno dei due break nel settimo game e poi salvandosi in quello successivo, dove annulla quattro set point. Trevisan comunque non trema e riesce a chiudere successivamente sul 6-3.

Inizio equilibrato di terzo set dove si segue l’andamento dei servizi. Nel quinto gioco, però, Trevisan si procura due palle break, ma non riesce a sfruttarle. Da quel momento cambia completamente la partita. Sramkova ottiene il break nel sesto gioco e apre una serie di quattro game consecutivi, strappando ancora il servizio all’azzurra nell’ottavo game. La slovacca si prende il set per 6-2 e vola in semifinale.