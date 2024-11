WTA Hong Kong, Shnaider passeggia su Fernandez: sarà finale contro Boulter

La testa di serie numero 1 e numero 2 si giocheranno il titolo nel WTA 250 di Hong Kong. Diana Shnaider e Katie Boulter erano coloro che comandavano il tabellone e sono riuscite ad arrivare in finale. Netto il successo della giocatrice russa in un match che si preannunciava tutt’altro che banale contro Leylah Fernandez: un 6-4 6-2 davvero convincente in un’ora e mezza di gioco.

Nel primo set ci sono stati diversi break, ma quello decisivo per la numero 14 del mondo è arrivato sul 4-4, tenendo poi un turno di servizio lunghissimo da 14 punti sul 5-4 per chiudere il primo parziale. Secondo set invece dominato da parte di Shnaider che non ha concesso neppure una palla break sulla sua strada. La classe 2004 di Žigulëvsk giocherà la quinta finale nel circuito maggiore e cercherà di vincere il suo quarto titolo dopo Budapest, Bad Homburg e Hua Hin.

Boulter ha avuto invece qualche difficoltà in più, ma si è sbarazzata in tre set della cinese Yuan Yue con il punteggio di 6-2 5-7 6-2 in due ore e mezza di gioco. La britannica sembrava in controllo del match anche nel secondo parziale, è andata avanti 3-1, ma si è fatta riprendere. Nel set decisivo si è subito presa un vantaggio consistente e non ha subito break.

Quarta finale in carriera per la britannica, la terza della stagione dopo che ha vinto i prestigiosi titoli a Nottingham e San Diego. Ora proverà ulteriormente a impreziosire la sua annata: già virtualmente è al best ranking di numero 23 e potrebbe arrivare vincendo al numero 22.