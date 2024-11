WTA Finals, Jasmine Paolini mette nel mirino le semifinali: tutte le combinazioni

Jasmine Paolini sta vivendo la sua grande settimana. La ragazza di Bagni di Lucca ha vinto al debutto nel torneo di singolare e fra qualche ora sarà impegnata nel doppio assieme a Sara Errani, per lei saranno giorni impegnatissimi. E domani ci sarà la sfida contro Aryna Sabalenka, che può valerle in caso di successo il passaggio alle semifinali.

Sicuramente in ogni caso un successo con Aryna Sabalenka la porterebbe tra le migliori quattro del torneo. Un contemporaneo successo di Elena Rybakina su Qinwen Zheng le permetterebbe di essere sicuramente prima, rendendo inutile la partita contro la cinese almeno per quanto riguarda il passaggio del turno.

In caso di successo e di contemporanea vittoria di Zheng in due set, Jasmine passerebbe da prima con una vittoria sulla cinese oppure con una sconfitta in tre set e una contemporanea vittoria di Sabalenka su Rybakina. Sarebbe invece seconda con una sconfitta su Zheng e la vittoria della Rybakina contro Sabalenka. In caso di sconfitta 2-0 e Rybakina che si porta a casa un set, si andrebbe al conteggio game. Un successo in tre set di Zheng domani con la contemporanea vittoria di Jasmine la porterebbe a essere sicuramente in semifinale.

In caso di ko con Aryna Sabalenka, il primo posto diventerà quasi utopico. Ma ci si giocherebbe comunque il secondo posto in classifica, con battendo sicuramente Zheng. Vediamo insieme quali sono tutte le condizioni del passaggio del turno di Paolini.

JAMINE PAOLINI IN SEMIFINALE ALLE WTA FINALS SE…

VINCONO PAOLINI E RYBAKINA

Paolini passa come prima

VINCONO PAOLINI E ZHENG IN DUE SET

Jasmine passa prima se vince contro Zheng o se perde 2-1 e Sabalenka batte Rybakina

passa seconda se perde contro Zheng e Rybakina batte Sabalenka, se perde 0-2 e Rybakina vince un set; alrimenti si contano i game tra Paolini, Sabalenka e Zheng

PAOLINI VINCE IN DUE SET E ZHENG IN TRE

Jasmine passa prima se batte Zheng, o se perde 2-1 e Sabalenka batte Rybakina

passa seconda in tutti gli altri casi

VINCONO SABALENKA E ZHENG

Passa all’ultima giornata seconda se batte Zheng

SABALENKA E RYBAKINA VINCONO IN DUE SET

Jasmine è seconda se:

batte Zheng e Sabalenka batte Rybakina

batte Zheng 2-0 e Rybakina batte Sabalenka 2-1

perde 2-1 contro Zheng e Sabalenka batte Rybakina

si va al conteggio game:

per la prima piazza tra Sabalenka, Paolini e Rybakina se Paolini e Rybakina vincono in due set

per la seconda piazza tra Paolini, Rybakina e Zheng se Zheng e Sabalenka vincono in due set

SABALENKA VINCE IN DUE SET E RYBAKINA IN TRE SET

Paolini è seconda se: