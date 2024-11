WTA Finals, Errani/Paolini allo scontro diretto per la semifinale: vittoria “si o si” contro Chan/Kudermetova

Sesta e ultima giornata della fase a gironi delle WTA Finals 2024 a Riad (Arabia Saudita). Un giovedì ricco di match interessanti e fondamentali per la qualificazione alle semifinali. Fari che sono puntati in casa Italia per il doppio composto da Sara Errani e Jasmine Paolini: la toscana cerca di riscattarsi dopo la sconfitta in singolare contro Zheng che le è costata la qualificazione alla fase successiva.

Errani e Paolini hanno iniziato il loro torneo battendo all’esordio Dolehide/Krawczyk al supertiebreak rimontando un set di svantaggio con una grande reazione e vincendo per 10-4 il sostitutivo del terzo set. L’altro ieri è successo un po’ il contrario contro Dabrowski/Routliffe: un inizio travolgente che sembrava fare da preludio a un dominio e poi la sconfitta al match tiebreak per 11-9 dopo aver fallito un match point.

Le avversarie di questa sorta di spareggio alla semifinale sono la taiwanese Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova. Questa coppia arriva alle Finals da numero 7 dell’anno e ha raccolto come miglior risultato la semifinale allo US Open. Un precedente recente che ha visto le due azzurre vincere con un doppio 6-4 in finale a Pechino.

Si giocheranno la qualificazione alla semifinale nel gruppo orange Iga Swiatek e Barbora Krejcikova, mentre Coco Gauff è già qualificata. Swiatek non è padrona del proprio destino: la polacca deve battere Daria Kasatkina, ma deve sperare allo stesso tempo che Gauff batta Krejcikova. La ceca potrebbe invece passare il turno anche se perdesse con Gauff, a patto che la giocatrice di Wroclaw venga sconfitta da Kasatkina.