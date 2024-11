WTA Finals, Barbora Krejcikova batte in scioltezza Pegula. Statunitense eliminata

Prima vittoria alle WTA Finals di Riad per Barbora Krejcikova. La tennista ceca si impone nella seconda partita del girone arancione contro la statunitense Jessica Pegula con un perentorio 6-3 6-3 in un’ora e dieci minuti, tenendo così le speranze di qualificazione ancora vive. Eliminata invece la statunitense, a causa dello 0-4 nel conto dei set.

Nei primi venti minuti di partita però è Krejcikova a sembrare un po’ più in difficoltà. Nei primi tre turni al servizio è costretta ai vantaggi, riuscendo però sempre a salvarsi. Da lì iniziano i problemi di Pegula, che oggi ha il dritto che non funziona praticamente mai: si arrende alla seconda palla break nel settimo gioco e, poco dopo, cede di nuovo il servizio, che sulla seconda è parecchio attaccabile: la frazione va in archivio in poco più di trenta minuti.

Sull’onda lunga del successo del primo set, Krejcikova torna a spingere, cercando sempre la soluzione rapida sulla battuta di Pegula. Il break arriva, ma la statunitense ha un sussulto, non volendosi consegnare alla sua avversaria, tornando subito in linea di galleggiamento. Gli errori della giocatrice a stelle e strisce continuano a susseguirsi e presta di nuovo il fianco alla ceca, che passa di nuovo a condurre e non molla più la presa. Un minimo rischio c’è nell’ultimo gioco, costretta a rimontare dallo 0-30, ma il servizio ed un atteggiamento troppo passivo della sua avversaria le permettono di chiudere i conti al secondo match point.

La partita si gioca tutta sul servizio di Jessica Pegula, che ottiene pochissimo con la seconda, un 7/21 di bassa lega. L’americana mette a segno soltanto quattro vincenti contro i 20 errori non forzati, concedendo a Krejcikova di diventare la tennista con il ranking più basso a vincere un match nel torneo di fine stagione dal 2002, quando ci riuscì Magdalena Maleeva da diciassettesima giocatrice al mondo.