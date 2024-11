WTA Finals 2024, Sabalenka parte con una vittoria contro Zheng

Si alza il sipario sulle WTA Finals 2024, in corso di svolgimento in Arabia Saudita a Riad. Ad aprire l’ultimo torneo dell’anno è stata la numero uno del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, che ha fatto suo il primo incontro con la cinese Qinwen Zheng in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventisei minuti di gioco. Sabalenka dunque si porta ad una vittoria nel girone che comprende anche l’azzurra Jasmine Paolini, che tra pochi minuti scenderà in campo contro la kazaka Elena Rybakina in un match già molto importante in chiave qualificazione alla semifinale.

Sabalenka ha dominato con la prima di servizio, vincendo trentuno dei trentatré punti giocati con questo colpo. A Zheng non sono bastati otto ace, cinque in più rispetto alla sua avversaria, ma la cinese ha commesso anche quattro doppi falli. Sono diciotto i vincenti di Sabalenka contro gli undici dell’avversaria, che ha chiuso con un errore forzato in più (18 contro 17).

Zheng ha un’occasione in avvio di partita, ma non riesce a sfruttare la palla break avuta a disposizione nel corso del terzo game. Sabalenka riesce a spezzare equilibrio nel sesto gioco, con la bielorussa che si procura due palle break e alla seconda strappa il servizio all’avversaria. la numero uno del mondo non concede più nulla e chiude la prima frazione sul 6-3.

Nel secondo set si procede seguendo l’andamento dei turni di servizio. Sembra un set pronto a scivolare verso il tie-break ed invece nel nono game Sabalenka mette pressione in risposta a Zheng e arriva sul 15-40. La seconda palla break è quella buona per crearsi l’occasione di servire per il match. La bielorussa non sbaglia e chiude sul 6-4, iniziando al meglio le sue Finals.