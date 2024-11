WEC, Porsche ad un passo dal titolo. Ferrari prova l’impresa in 8h Bahrain

Ultimo evento questo sabato con il FIA World Endurance Championship con la 8h del Bahrain. Cala il sipario su un Mondiale ricco di emozioni che solamente nell’evento conclusivo assegnerà il titolo piloti e costruttori nella classe regina.

Porsche è favorita in ogni graduatoria dopo l’affermazione in occasione della 6h del Fuji. Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer sono al comando con la 963 ufficiale n. 6 con 150p all’attivo contro i 115p dell’equipaggio n. 50 della Ferrari di Antonio Fuoco /Miguel Molina / Nicklas Nielsen ed i 113p della Toyota n. 7 di Nick De Vries/Kamui Kobayashi.

I giapponesi sono molto più vicini a Porsche nella classifica costruttori, Toyota GR vanta infatti 151p contro i 161p del brand di Stoccarda. Più indietro Ferrari che vanta 134 punti dopo sette avvincenti appuntamenti da marzo ad oggi.

Tutto può succedere nel deserto di Manama, tracciato molto abrasivo che assegnerà più punti rispetto ad una canonica sfida del FIA WEC. Ricordiamo infatti il punteggio extra vista la durata di otto ore della manifestazione e non sei come consuetudine, il medesimo format è stato utilizzato per la 1812km di Lusail (10h ) di inizio anno.

Porsche sfida quindi il resto della concorrenza, Toyota prova a vincere il Mondiale costruttori dopo aver perso il titolo piloti per la prima volta in oltre tre anni ed aver mancato a giugno per la seconda volta l’appuntamento con la 24h Le Mans. Ferrari, invece, parte da inseguitrice dopo una nuova stagione di rilievo con l’acuto a Le Mans con la 499P n. 50 e la prima affermazione con la Ferrari privata AF Corse n. 83 in Texas.

Attenzione in ogni caso ai tanti marchi in pista come Alpine e BMW, presenti sul podio in Giappone. In Bahrain occhi puntati ovviamente anche su Peugeot e Cadillac, costruttori ancora senza Top3 da inizio anno.

Già definita, invece, la classifica in LMGT3 con Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler matematicamente campioni con la Porsche n. 92 Manthey Pure Rxcing. Sarà l’ultima sfida del 2024 nel Mondiale anche per Valentino Rossi che con la BMW M4 GT3 n. 46 WRT insegue il terzo podio stagionale dopo i risultati di Imola e Fuji.