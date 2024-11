WEC: Ferrari manca il titolo 2024, ma ‘IL Trofeo’ è già tornato a Maranello

Ferrari non ha vinto il titolo piloti e neanche quello costruttori al termine del FIA World Endurance Championship 2024. La 499P n. 50 ha alzato bandiera bianca ad un ora dalla fine dopo un contatto, mentre la battaglia per la graduatoria riservata alle case è sfumata qualche minuto in seguito sensazionale recupero di Toyota.

Porsche ha quindi firmato per la prima volta il Mondiale piloti nella classe Hypercar con Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer, mentre i giapponesi hanno ritrovato la vetta tra i costruttori come accaduto nella passata stagione.

Ferrari resta quindi senza corone al termine della stagione in cui in ogni caso è stato conquistato ‘Il Trofeo’ più ambito di tutti: la 24h Le Mans. Il marchio di Maranello ha infatti ottenuto il traguardo più ambito soffiandolo nuovamente a Toyota che negli ultimi due anni ha vissuto in Francia un vero e proprio incubo dopo stagioni di dominio.

I tre marchi protagonisti del FIA WEC 2024 hanno ricevuto a testa un premio dopo una stagione stellare, Ferrari ha portato a casa il risultato nella gara più importante dell’anno confermando quanto fatto nella leggendaria edizione del 2023 al ritorno dopo oltre 50 anni d’assenza.

L’attenzione si sposta ora sul 2025 in cui oltre a Le Mans la Ferrari sarà indubbiamente protagonista assoluta anche per il titolo piloti e costruttori. Quest’anno sono mancati tanti importanti punti che avrebbero potuto cambiare la storia della serie, in merito citiamo il mancato acuto a Imola dopo una strepitosa pole-position oppure l’ipotetica doppietta sfumata nella 6h di Spa-Francorchamps.

Le due corse citate potevano modificare il volto alla classifica della Ferrari che ha comunque conteso entrambi i titoli contro Porsche e Toyota fino alla fine. La Rossa ha anche saputo imporsi all’esterno della 24h Le Mans in occasione della 6h del COTA (Austin – USA), un risultato notevole che conferma (anche se non era necessario) la qualità dell’Hypercar di Maranello. Il trionfo in America con la 499P n. 83 AF Corse è stato uno dei momenti più significativi dell’anno, la prima gioia in una prova da sei ore per il vincente prototipo tricolore.

Cresce ora l’attesa per la prossima edizione del FIA WEC in cui Ferrari, Porsche, Toyota, Alpine e gli altri marchi coinvolti dovranno confrontarsi anche con Aston Martin. Sarà indubbiamente un lungo inverno di preparazione verso una nuova stagione agonistica che come sempre raggiungerà il proprio apice a giugno in occasione della sola ed unica ventiquattrore di Le Mans.