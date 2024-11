Volley, Trento trema un set e poi batte Grottazzolina: Michieletto e Magalini da urlo. Primo squillo di Cisterna

Trento ha tremato per un set, ma poi ha rialzato la testa ed è riuscita a imporsi sul campo di Grottazzolina per 3-1 (22-25; 25-18; 25-21; 25-23) nel match valido per la sesta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni d’Europa hanno perso il parziale d’apertura contro la neopromossa, riuscendo però a invertire la rotta a partire dal secondo set e riscattando così il ko rimediato la scorsa settimana contro Perugia. I dolomitici hanno infilato la quinta vittoria nel torneo e si sono provvisoriamente issati al secondo posto in classifica generale, a due punti di distacco dalla capolista Piacenza e con una lunghezza di margine sui Block Devils (attesi stasera da Civitanova).

Alessandro Michieletto ha dettato legge, mettendo a segno 25 punti (69% in attacco, 45% in ricezione, 2 ace) e facendo la differenza in maniera brillante. Lo schiacciatore è stato affiancato di banda dal tonico Giulio Magalini (15 punti, 2 ace, 52% in fase offensiva). L’opposto Kamil Rychlicki ha segnato tre punti nei primi due set, venendo poi sostituito da Gabi Garcia (12) sotto la regia di Riccardo Sbertoli. A Grottazzolina, che resta ancora a secco di vittorie ed è ultima in graduatoria, non sono bastati Gabrijel Cvanciger (17), Georgi Tatarov (13) e Oleg Antonov (12).

Nell’altra partita del tardo pomeriggio Cisterna ha sconfitto Padova per 3-1 (25-21; 19-25; 25-23; 25-18), ottenendo la prima vittoria stagionale e agganciando Monza al terzultimo posto a quota quattro punti e infliggendo ai veneti il secondo ko di fila (settimi a quota 7). In spolvero Jordi Ramon (17 punti), Efe Bayram (15) e Theo Faure (14), mentre a Padova non sono bastati Luca Porro (19), Veljko Masulovic (17) e Marko Sedlacek (15).