Volley, Piacenza stende Milano: sesto sigillo e vetta della Superlega. Monza regola Taranto

Oggi pomeriggio si sono disputate due partite valide per la sesta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Piacenza ha sconfitto Milano per 3-0 (25-19; 25-19; 25-17) di fronte al proprio pubblico e ha così difeso la propria imbattibilità nel torneo, infilando la sesta vittoria consecutiva e confermandosi in testa alla classifica generale con 17 punti all’attivo.

Prosegue la bella cavalcata dei Lupi, che hanno tre lunghezze di margine nei confronti di Perugia, impegnata questa sera nel big match contro Civitanova, tra l’altro prossima avversaria degli emiliani tra sette giorni. Terzo ko nelle ultime quattro uscite per Milano, che resta al nono posto con sei punti quando si sta per avvicinare lo storico debutto in Champions League.

Tra le fila di Piacenza si sono distinti l’opposto Yuri Romanò (11 punti, 2 muri, 47% in fase offensiva) e gli schiacciatori Stephen Maar (14 punti, 2 muri, 55%) e Ramazan Mandiraci (12, 58%) sotto la regia di Antoine Brizard (3). In spolvero anche i centrali Gianluca Galassi (9 punti, 3 muri) e Robertlandy Simon (7), mentre a Milano non sono bastati lo scatenato Yacine Louati (16 punti) e Matey Kaziyski (9).

Monza ha sconfitto Taranto per 3-2 (25-19; 25-21; 20-25; 21-25; 15-): i brianzoli si sono issati sul 2-0 di fronte al proprio pubblico, poi i pugliesi hanno alzato il ritmo e hanno trascinato la contesa al tie-break, dove sono stati i padroni di casa a dettare legge. Il Vero Volley ha conquistato la seconda vittoria stagionale, rialzando la testa dopo essere incappato in quattro ko.

Decimo posto in classifica con cinque punti all’attivo per i vice campioni d’Italia, che si sono portati a una lunghezza di distacco dall’ottava piazza occupata da Taranto. Il veterano Ivan Zaytsev ha messo a segno 11 punti, Arthur Szwarc ha siglato 12 punti al pari del subentrato Luka Marttila, che ha rilevato Erik Rohrs (10) dopo tre set. Tra le fila degli ospiti si sono distinti Filippo Lanza (21) e Fabrizio Gironi (16).