Volley, Perugia liquida il Saint-Nazaire: seconda vittoria in Champions League

Perugia ha surclassato il Saint-Nazaire VB Atlantique con un secco 3-0 (25-17; 25-20; 25-13) e ha così infilato la seconda vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League di volley maschile. I Campioni d’Italia hanno rispettato il chiaro pronostico della vigilia, allungando fin dalle battute iniziali dei tre set sul campo della compagine francese allenata da coach Fulvio Bertini e chiudendo i conti in appena 80 minuti di gioco.

I Block Devils, presentatisi all’appuntamento da capolista della Superlega, si confermano così al comando della classifica del gruppo D: due vittorie (6 punti) davanti al St. Nazaire (un successo e due punti), in attesa dell’incrocio tra i turchi dell’Halkbank Ankara (prossimo avversario in campo continentale della compagine umbra, il prossimo 4 dicembre) e i cechi del CESKE Budejovice. Si tratta di un altro passo verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Il regista Simone Giannelli (6 punti) ha ben lanciato l’opposto Wassim Ben Tara (14 punti, 2 muri, 80% in fase offensiva) e lo schiacciatore Kamil Semeniuk (13 punti, 64% in fase offensiva e 42% in ricezione, 3 ace), affiancato di banda da Oleh Plotnytskyi (10 punti, 53%). Buona prova dei centrali Agustin Loser (8) e Roberto Russo (6). Tra le fila dei padroni di casa i migliori sono stati Jordan Matthew (7) e Titouan Halle (6).