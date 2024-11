Volley, Perugia buona la prima! Battuto 3-0 un coriaceo Ceske Budejovice all’esordio in Champions League

La Sir Sicoma Monini Perugia piazza la decima vittoria consecutiva in stagione e debutta con un successo per 3-0 in Champions League al PalaBarton contro i cechi del Ceske Budejovice. Non è stata una passeggiata per la squadra umbra che in questa fase, però, riesce a gestire al meglio anche le parti complicate (in particolare il secondo set quando è stata sotto anche di tre punti) del match: il Ceske ha messo in difficoltà i campioni d’Italia ma, nei momenti decisivi dell’incontro ha avuto qualcosa in meno rispetto ai padroni di casa che hanno così rispettato il pronostico scattando in vetta da soli alla classifica del girone, visto che l’altro match si è chiuso al tie break.

Lorenzetti non lascia troppo spazio al turnover, tiene a riposo solo Ben Tara e schiera Herrera nel ruolo di opposto. gli umbri faticano un po’ in avvio di gara, vanno anche sotto (7-8) ma poi spiccano il volo grazie proprio ad un paio di attacchi vincenti a fila di Herrera che spingono la Sir sul 16-12. Il Ceske Budejovice si ferma completamente e per la squadra di casa è un gioco da ragazzi chiudere con un eloquente 25-16.

Nel secondo parziale cambia la musica. E’ Rodrigues a suonare la carica per la formazione ospite che con il muro di Nikpoor si portano sul +3 sul punteggio di 8-11. Perugia non si scompone, ritrova il cambio palla e si riporta in parità a quota 13. Il ceske Budejovice tiene il ritmo e anzi resta avanti fino al 16-17 quando sale in cattedra Plotnytskyi e regala il doppio vantaggio a Perugia sul 19-17. Russo regala il +3 agli umbri sul 21-18 ma il Ceske reagisce e si porta a -1 sul 22-21 con il primo tempo di Nikpoor. La Sir fa tesoro del break di vantaggio e non lo molla fino al 24-23 quando Plotnytskyi riesce a mettere a terra il pallone contro il muro a tre al terzo tentativo per il 25-23 che spazza via le paure.

Scacciati i fantasmi gli umbri partono fortissimo nel terzo set e si portano sul 12-5 ma la partita non è finita perchè i cechi iniziano una rimonta che prima li tiene a galla (16-12) e poi raggiunge il suo culmine sul 21-19. Il Ceske ha nelle mani anche il pallone del -1 ma ci pensa Russo a mettere a terra il muro del 22-19 e nel finale Perugia non ha particolari problemi a tenere il cambio palla fino al 25-22 firmato da Roberto Russo.

Per Perugia doppio top scorer con Plotnytskyi, giudicato migliore in campo, ed Herrera che hanno chiuso con 14 punti a testa, 11 punti, invece, per il giapponese Ishikawa. In casa Ceske Budejovice 12 punti per Nikpoor e 11 per Rodrigues, in alcuni frangenti vera spina nel fianco dei padroni di casa.