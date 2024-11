Volley, Modena firma la rimonta ed espugna Verona al tie-break: Rinaldi e Anzani placano Keita

Modena ha sconfitto Verona per 3-2 (22-25; 25-18; 18-25; 25-21; 15-12) nell’anticipo della sesta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini si sono imposti in rimonta sul campo degli scaligeri: sono 0-1 e 1-2, la compagine emiliana è riuscita a ribaltare la situazione e a conquistare un successo di lusso contro una delle squadre più in forma del torneo.

Modena ha infatti fermato la serie di quattro successi consecutivi che i padroni di casa avevano aperto nel mese di ottobre e ha ottenuto la seconda affermazione consecutiva, issandosi provvisoriamente al sesto posto in classifica generale a quota otto punti, mentre Verona resta ferma in quarta posizione a quota dodici. Il prossimo weekend i veneti saranno attesi dal durissimo impegno sul camp di Trento, mentre gli emiliani ospiteranno Cisterna.

Prestazione superlativa da parte degli attaccanti Tommaso Rinaldo (22 punti, 3 ace) e Paul Buchegger (18, 3 ace), in doppia cifra anche i centrali Simone Anzani (16 punti, 4 muri) e Giovanni Sanguinetti (11) sotto la regia di Luciano De Cecco. A Verona non è bastato lo scoppiettante opposto Noumory Keita, autore di 31 punti accanto allo schiacciatore Donovan Dzavoronok (16) e al centrale Lorenzo Cortesia (12).