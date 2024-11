Volley, i migliori italiani della nona giornata di Superlega: Kamil Rychlicki torna protagonista, Sanguinetti implacabile

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 9ª GIORNATA DI SUPERLEGA

KAMIL RYCHLICKI: E’ tornato. L’opposto italiano a tutti gli effetti e in procinto di essere convocabile per la Nazionale, reduce da infortunio, torna sui suoi livelli abituali con una super prestazione contro Monza: 18 punti, l’80% in attacco, un ace e un muro.

ALESSANDRO MICHIELETTO: Lui non manca mai. Contribuisce alla vittoria contro Monza con una partita di grande concretezza. Per lui 14 punti, il 50% in attacco, il 50% in ricezione e anche due ace.

FRANCESCO D’AMICO: Decisivo l’apporto del libero di Verona nella vittoria prestigiosa e pesante4 di Verona contro Piacenza. Viene pizzicato spesso e volentieri dai battitori avversari ma si fa trovare bene e chiude con il 62% in ricezione e con qualche difesa di alto spessore.

GIOVANNI SANGUINETTI: Semplicemente devastante nella sfida casalinga contro Padova. De Cecco lo cerca spesso in attacco e lui risponde presente con l’80% degli attacchi che gli frutta ben 16 punti. Ci sono anche due muri e due ace.

FABRIZIO GIRONI: Decisivo nella rimonta di Taranto contro Civitanova. Chiude la sua prestazione con 18 punti e il 43% in attacco e un muro.

MATTIA BOTTOLO: Solita grande partita con numeri super. Non riesce però ad evitare la rimonta di Taranto, nonostante una prestazione che recita 18 punti complessivi, il 56% in ricezione, il 56% in attacco e un muro.

MICHELE BARANOWICZ: Alzatore esperto fa buon brodo. Orchestra Cisterna in modo impeccabile sul campo del Grottazzolina. Prova di sostanza e qualità. Merita la palma del migliore del set.