Volley femminile, Scandicci decolla a Stoccarda: 3-0 e secondo successo in Champions con Antropova sugli scudi!

La Savino del Bene concede il bis e supera con un secco 3-0 l’ostacolo Stoccarda, squadra che lo scorso anno sfiorò la semifinale di Champions League. Prova convincente della formazione toscana che risponde positivamente anche nei momenti complicati (in particolare nel secondo set), si affida alle sue bocche da fuoco Bajema (buona la sua prestazione) e Antropova e anche al muro di Carol e porta a casa 3 punti molto preziosi in chiave qualificazione alla fase ad eliminazione diretta su un campo tutt’altro che semplice.

Gaspari schiera quella che, probabilmente, sarebbe la sua formazione titolare con Bajema in banda in diagonale con Herbots, Carol e Baijens al centro, Ognijenovic in regia e Antropova opposta, con Castillo libero ma in Europa si può e in Italia no. Stoccarda tiene il ritmo delle toscane fino al 10 pari, poi la Savino del Bene inizia a macinare gioco, a difendere e a contrattaccare con grande efficacia e in un baleno si trova avanti 17-11. Le tedesche non riescono risollevarsi e Scandicci prosegue fino al 25-18 che chiude il parziale.

Il secondo set viene giocato in altalena dalle due formazioni. Scandicci sembra poter prendere in mano le redini del parziale ma nella parte centrale le padrone di casa si svegliano e, alzando un po’ il livello della battuta riescono a portarsi avanti sul 17-14. Scandicci non si perde d’animo, si affida ad Antropova in attacco e casmbia marcia anche a muro e si ritrova avanti 20-18. Le toscane mantengono il vantaggio fino al 24-22 e poi ci pensa Carol con il muro a chiudere la strada alla possibile rimonta delle padrone di casa per il 25-22 che significa 2-0.

In avvio di terzo set sembra tutto facile per la squadra di Gaspari che gioca bene e aumenta il vantaggio fino al 12-8 ma le toscane subiscono la rimonta dell’orgoglio dello Stoccarda che si avvicina minacciosamente e pareggia il conto a quota 14. Scandicci non si scompone, riprende un break di vantaggio (16-14), poi ci pensa Ognjenovic con due magie (al servizio e in palleggio) a far riprendere quota alle toscane sul 21-17. Stoccarda non molla, si riporta sul 22-20 ma ci pensa il muro di Scandicci a chiudere il match: prima Carol e poi Kotikova fermano le attaccanti tedesche per il 25-21 che regala il secondo successo in Champions a Scandicci.

In casa Scandicci unica giocatrice in doppia cifra Ekaterina Antropova con 14 punti, poi Bajema con 9, 6 punti per le due centrali Carol e Baijens. Per Stoccarda Rivers unica giocatrice in doppia cifra con 11 punti, a seguire Knollema con 8 e Segura Palleres con 6 punti.